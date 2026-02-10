James Gunn nie dotrzymał słowa. Zapowiedziana produkcja z DC miała zostać skasowana

Minęły już trzy lata od wielkich zapowiedzi pierwszego rozdziału nowego uniwersum DC, ale niewiele z ogłoszonych projektów powstało lub obecnie znajduje się w produkcji. Jednym z nich jest serial Paradise Lost, który według najnowszych doniesień miał zostać skasowany.

Paradise Lost kolejną skasowaną produkcją z nowego uniwersum DC?

Gdy James Gunn oraz Peter Safran po raz pierwszy zaprezentowali wizję odświeżonego DC Universe, zapowiedzieli szeroko zakrojony plan filmów i seriali, które miały stworzyć spójny, połączony świat. Od tego czasu wiele się jednak zmieniło, głównie z powodu polityki stawiającej scenariusz ponad wszystko. Sukces Supermana przyspieszył rozwój projektu Man of Tomorrow, a koncepcja filmu Clayface autorstwa Mike’a Flanagana niespodziewanie trafiła do kinowego harmonogramu. Z drugiej strony część pomysłów napotkała poważne trudności. The Authority zostało porzucone, a serial Waller przechodzi duże zmiany kreatywne. Teraz wygląda na to, że kolejny projekt z pierwotnej rozpiski może podzielić ich los.