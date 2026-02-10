James Gunn nie dotrzymał słowa. Zapowiedziana produkcja z DC miała zostać skasowana

Paradise Lost kolejną skasowaną produkcją z nowego uniwersum DC?
Gdy James Gunn oraz Peter Safran po raz pierwszy zaprezentowali wizję odświeżonego DC Universe, zapowiedzieli szeroko zakrojony plan filmów i seriali, które miały stworzyć spójny, połączony świat. Od tego czasu wiele się jednak zmieniło, głównie z powodu polityki stawiającej scenariusz ponad wszystko. Sukces Supermana przyspieszył rozwój projektu Man of Tomorrow, a koncepcja filmu Clayface autorstwa Mike’a Flanagana niespodziewanie trafiła do kinowego harmonogramu. Z drugiej strony część pomysłów napotkała poważne trudności. The Authority zostało porzucone, a serial Waller przechodzi duże zmiany kreatywne. Teraz wygląda na to, że kolejny projekt z pierwotnej rozpiski może podzielić ich los.
W miniony weekend pojawiły się doniesienia, według których Paradise Lost, planowany serial rozgrywający się na Themyscirze, został po cichu usunięty z planów produkcyjnych DC Studios. Źródłem tych informacji jest branżowy insider John Rocha, co od razu wzbudziło mieszane reakcje. Część fanów zaczęła otwarcie krytykować studio za rzekome marginalizowanie mitologii Wonder Woman, zwłaszcza że jej solowy film nie znajduje się obecnie w planach.
Porzucenie Paradise Lost oznaczałoby rezygnację z jednego z najbardziej intrygujących projektów w ramach pierwszego rozdziału DCU zatytułowanego Gods and Monsters. W przeciwieństwie do większości zapowiedzianych produkcji skupionych na konkretnych bohaterach, serial miał przyjąć zupełnie inną formę narracji. Historia miała koncentrować się na politycznych intrygach i brutalnych konfliktach Amazonek, czerpiąc inspirację z klimatu znanego z epickich dramatów fantasy pokroju Gry o tron. Taki kierunek pozwoliłby znacznie pogłębić mitologię Themysciry i pokazać jej krwawą przeszłość oraz wewnętrzne zdrady, oferując coś więcej niż klasyczną opowieść o superbohaterach.
Projekt miał również odegrać ważną rolę w budowaniu znaczenia Wonder Woman w nowym uniwersum. Podczas gdy Superman i Batman od lat posiadają rozpoznawalne postacie i przeciwników, świat Diany Prince jest mniej znany szerokiej publiczności. Paradise Lost mogło przygotować grunt pod jej kinowy powrót, przybliżając widzom boską politykę i złożone relacje greckiego panteonu jeszcze zanim bohaterka pojawiłaby się na wielkim ekranie.
