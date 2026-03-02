Świetnie zapowiadający się polski RPG opóźniony. Pixalated Milk przeprasza fanów

Wysoce oczekiwane RPG inspirowane klasyką jRPG z lat 90. nie zadebiutuje w pierwszym kwartale 2026 roku, jak pierwotnie planowano. Deweloperzy z Pixelated Milk zdecydowali się przesunąć premierę, tłumacząc to chęcią dostarczenia dopracowanego produktu.
Prace nad grą postępują w stałym tempie, choć wolniejszym niż pierwotnie zakładano. Nie osiągnęliśmy jeszcze poziomu, do którego dążyliśmy w zeszłym roku, a zakres gry, jaki udało nam się osiągnąć, sprawia, że wyznaczenie daty premiery na tym etapie nie byłoby sprawiedliwe. W związku z tym przesuwamy datę premiery na późniejszy termin. Powinniśmy być w stanie potwierdzić docelową datę do końca maja bieżącego roku.
Twórcy w emocjonalnym komunikacie przyznali, że tempo prac jest stabilne, ale wolniejsze niż zakładano. Podkreślili, że ich „przepraszam” jest szczere i nie zamierzają wypuszczać gry, dopóki nie będzie ona w pełni gotowa. Kiedy premiera? Konkretna data pozostaje na razie tajemnicą. Autorzy obiecali jednak, że nowy termin poznamy pod koniec maja tego roku.
GramTV przedstawia:
Mimo opóźnienia, studio ma powody do dumy. Zainteresowanie projektem przerosło ich najśmielsze oczekiwania. Już ponad 200 tysięcy osób dodało już SacriFire do swoich list życzeń w różnych serwisach, co dwukrotnie przebija pierwotne założenia twórców. Po przeanalizowaniu ponad stu ofert, Pixelated Milk w końcu znalazło partnera biznesowego. Tożsamość firmy zostanie ujawniona wkrótce, ale deweloperzy zapewniają, że wybrany wydawca w pełni rozumie wizję gry i pomoże rozwinąć markę w przyszłości.
Twórcy SacriFire planują w najbliższych tygodniach regularnie dzielić się nowymi materiałami z procesu produkcji, aby osłodzić fanom czas oczekiwania.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!