Świetnie zapowiadający się polski RPG opóźniony. Pixalated Milk przeprasza fanów

Nie są to jednak tylko negatywne wieści.

Polskie studio Pixelated Milk, znane z ciepło przyjętego Regalia: Of Men and Monarchs, przekazało słodko-gorzkie wieści dotyczące swojego najnowszego projektu. Choć na premierę SacriFire przyjdzie nam poczekać dłużej, gra zyskała potężne wsparcie, które może okazać się kluczowe dla jej ostatecznego sukcesu. SacriFire opóźnione, lecz twórcy znajdują wydawcę Wysoce oczekiwane RPG inspirowane klasyką jRPG z lat 90. nie zadebiutuje w pierwszym kwartale 2026 roku, jak pierwotnie planowano. Deweloperzy z Pixelated Milk zdecydowali się przesunąć premierę, tłumacząc to chęcią dostarczenia dopracowanego produktu.

Prace nad grą postępują w stałym tempie, choć wolniejszym niż pierwotnie zakładano. Nie osiągnęliśmy jeszcze poziomu, do którego dążyliśmy w zeszłym roku, a zakres gry, jaki udało nam się osiągnąć, sprawia, że wyznaczenie daty premiery na tym etapie nie byłoby sprawiedliwe. W związku z tym przesuwamy datę premiery na późniejszy termin. Powinniśmy być w stanie potwierdzić docelową datę do końca maja bieżącego roku. Twórcy w emocjonalnym komunikacie przyznali, że tempo prac jest stabilne, ale wolniejsze niż zakładano. Podkreślili, że ich „przepraszam” jest szczere i nie zamierzają wypuszczać gry, dopóki nie będzie ona w pełni gotowa. Kiedy premiera? Konkretna data pozostaje na razie tajemnicą. Autorzy obiecali jednak, że nowy termin poznamy pod koniec maja tego roku.

Mimo opóźnienia, studio ma powody do dumy. Zainteresowanie projektem przerosło ich najśmielsze oczekiwania. Już ponad 200 tysięcy osób dodało już SacriFire do swoich list życzeń w różnych serwisach, co dwukrotnie przebija pierwotne założenia twórców. Po przeanalizowaniu ponad stu ofert, Pixelated Milk w końcu znalazło partnera biznesowego. Tożsamość firmy zostanie ujawniona wkrótce, ale deweloperzy zapewniają, że wybrany wydawca w pełni rozumie wizję gry i pomoże rozwinąć markę w przyszłości. Twórcy SacriFire planują w najbliższych tygodniach regularnie dzielić się nowymi materiałami z procesu produkcji, aby osłodzić fanom czas oczekiwania.