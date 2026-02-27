God of War w oficjalnym zdjęciu. Pierwsze spojrzenie na aktorskiego Kratosa i Atreusa

Ojciec i Syn. Oto pierwsze spojrzenie na Kratosa i Atreusa w serii God of War, która znajduje się już w produkcji. Rozpoczyna się ich podróż na sam szczyt.

Dopiero co niedawno poznaliśmy odtwórcę roli Baldura, w którego wcieli się Ed Skrein w aktorskiej wersji God of War, a już teraz Amazon podzielił się pierwszym oficjalnym zdjęciem z nadchodzącej produkcji od Prime Video. Na świeżym ujęciu możemy zobaczyć, jak w głównej roli Kratosa prezentuje się Ryan Hurst, a także Callum Vinson jako Atreus. Chociaż Hurst nie imponuje taką muskulaturą, jak Kratos znany z gier od Sony Santa Monica, a Atreus wygląda młodziej, niż swój odpowiednik z produkcji z konsol PlayStation, to trzeba docenić wierność charakteryzacji i kostiumów bohaterów. Postacie wyglądają więc bardzo podobnie do tego, jak bóg wojny i jego syn prezentowali się w grach. Zdjęcie zobaczycie poniżej.

Serial God of War ma adaptować wydarzenia znane z dwóch ostatnich odsłon cyklu, skupiając się na relacji Kratosa z jego synem Atreusem. Oś fabularna koncentruje się na wspólnej wyprawie ojca i syna, których celem jest rozsypanie prochów Faye, żony Kratosa i matki Atreusa. W trakcie podróży dawny bóg wojny próbuje nauczyć chłopca, jak być lepszym bogiem, podczas gdy Atreus stara się pokazać ojcu, jak stać się bardziej ludzkim.

Droga serialu na ekrany była długa i pełna zmian. Produkcja otrzymała zielone światło jeszcze w 2022 roku, jednak w październiku 2024 z funkcji showrunnera odszedł Rafe Judkins. Jego miejsce zajął Ronald D. Moore, który obecnie odpowiada za scenariusz, produkcję wykonawczą i nadzór kreatywny nad całością. Reżyserię dwóch pierwszych odcinków powierzono Frederickowi E.O. Toye’owi, a wśród producentów wykonawczych znaleźli się między innymi Cory Barlog oraz przedstawiciele PlayStation Productions.

W obsadzie znaleźli się: Ryan Hurst jako Kratos, Callum Vinson jako Atreus, Ólafur Darri Ólafsson jako Thor, Teresa Palmer jako Sif, Mandy Patinkin jako Odyn, Alastair Duncan jako Mimir, Ed Skrein jako Baldur, Jeff Gulka jako Sindri oraz Danny Woodburn jako Brok.

Serial powstaje jako wspólne przedsięwzięcie Sony Pictures Television i Amazon MGM Studios, we współpracy z PlayStation Productions oraz Tall Ship Productions. Data premiery serialu nie została jeszcze ujawniona. Produkcja zadebiutuje na platformie Prime Video.