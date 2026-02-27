God of War: Sons of Sparta z ważną zmianą. Czy jedna poprawka uratuje grę po fatalnym starcie?

Po fali krytyki twórcy God of War: Sons of Sparta zdecydowali się na szybkie zmiany. Dwuwymiarowa odsłona serii, przygotowana przez Mega Cat Studios we współpracy z Sony Santa Monica, zadebiutowała niedawno na PlayStation 5 jako retro-inspirowana opowieść o młodych latach Kratosa i Deimosa. Problem w tym, że gra została fatalnie przyjęta przez społeczność. W mediach społecznościowych szybko pojawiły się głosy, że projekt nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań.

God of War: Sons of Sparta – pierwsze istotne poprawki w grze

Największe kontrowersje wywołał tryb kooperacji. W opisie w sklepie widniała informacja o zabawie dla „1–2 graczy”, jednak w praktyce wspólna rozgrywka okazała się dostępna wyłącznie w specjalnym, roguelike’owym trybie wyzwań, odblokowywanym dopiero po ukończeniu kampanii fabularnej. Gracze zarzucali twórcom wprowadzanie w błąd i niezrozumiałą decyzję projektową, co szybko przełożyło się na negatywne oceny i rozczarowanie fanów marki. Dla wielu osób to właśnie brak swobodnego dostępu do kooperacji był największym ciosem.