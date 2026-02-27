Zaloguj się lub Zarejestruj

God of War: Sons of Sparta z ważną zmianą. Czy jedna poprawka uratuje grę po fatalnym starcie?

Jakub Piwoński
2026/02/27 09:30
0
0

Twórcy reagują.

Po fali krytyki twórcy God of War: Sons of Sparta zdecydowali się na szybkie zmiany. Dwuwymiarowa odsłona serii, przygotowana przez Mega Cat Studios we współpracy z Sony Santa Monica, zadebiutowała niedawno na PlayStation 5 jako retro-inspirowana opowieść o młodych latach Kratosa i Deimosa. Problem w tym, że gra została fatalnie przyjęta przez społeczność. W mediach społecznościowych szybko pojawiły się głosy, że projekt nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań.

God of War: Sons of Sparta
God of War: Sons of Sparta

God of War: Sons of Sparta – pierwsze istotne poprawki w grze

Największe kontrowersje wywołał tryb kooperacji. W opisie w sklepie widniała informacja o zabawie dla „1–2 graczy”, jednak w praktyce wspólna rozgrywka okazała się dostępna wyłącznie w specjalnym, roguelike’owym trybie wyzwań, odblokowywanym dopiero po ukończeniu kampanii fabularnej. Gracze zarzucali twórcom wprowadzanie w błąd i niezrozumiałą decyzję projektową, co szybko przełożyło się na negatywne oceny i rozczarowanie fanów marki. Dla wielu osób to właśnie brak swobodnego dostępu do kooperacji był największym ciosem.

Studio zareagowało, publikując kod, który można wpisać w menu startowym, aby od razu odblokować tryb „The Pit of Agonies”. Sekwencja – Góra, Góra, Dół, Dół, Lewy, Prawy, Lewy, Prawy, L1, R1, Touchpad – otwiera dostęp do wymagającego trybu solo lub lokalnej kooperacji bez konieczności przechodzenia całej historii. Twórcy tłumaczą, że pierwotnie był to endgame ze względu na wysoki poziom trudności. Decyzja o udostępnieniu go wcześniej ma być ukłonem w stronę zawiedzionych graczy.

GramTV przedstawia:

Pytanie brzmi jednak: czy to wystarczy, by poprawić odbiór produkcji? Część graczy liczy, że szybkie poprawki i potencjalne mody balansujące poziom trudności lub strukturę wyzwań tchną w tytuł nowe życie. Inni uważają, że problem leży głębiej – w konstrukcji rozgrywki i niespełnionych oczekiwaniach wobec marki God of War. Na razie trudno mówić o pełnej rehabilitacji, ale twórcy przynajmniej pokazali, że słuchają społeczności.

Źródło:https://www.eurogamer.net/following-fan-backlash-god-of-war-sons-of-spartas-two-player-roguelike-challenge-mode-can-now-be-accessed-from-the-off

Tagi:

News
aktualizacja
God of War
kooperacja
retro
2D
poprawki
God of War Sons of Sparta
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112