Serialowy God of War wyśmiewany przez fanów. Gracze zastanawiają się, czy to AI, czy tylko tani cosplay

Radosław Krajewski
2026/03/01 12:00
Produkcja Amazona nie zrobiła dobrego pierwszego wrażenia. Serial jest krytykowany przez fanów po prezentacji oficjalnego zdjęcia.

W miniony piątek Amazon podzielił się pierwszym oficjalnym zdjęciem z serialu God of War. Mogliśmy zobaczyć na nim Ryana Hursta jako Kratosa oraz Calluma Vinsona jako Atreusa. Produkcja nie zrobiła dobrego pierwszego wrażenia i pod zdjęciem pojawiła się lawina krytykujących oraz wyśmiewających komentarzy.

God of War
God of War

God of War – fani naśmiewają się z ekranizacji serii od Amazona

Wielu fanów uważa, że pierwsze zdjęcie z God of Wara od Amazona wygląda, jakby zostało zrobione przez sztuczną inteligencję. Inni komentują, że aktorzy wyglądają w swoich strojach i charakteryzacji jak z taniego cosplayu. Niektórzy już teraz martwią się o serial i obawiają się kolejnej porażki na polu ekranizacji gier. Wybrane komentarze znajdziecie poniżej.

Co to za plakat?! Wygląda jak sesja zdjęciowa z okazji dnia „Przyprowadź tatę do szkoły”.

Wygląda na świetny cosplay. Dla mnie najlepszą cechą Kratosa jest jego głos. Czy sądzimy, że sprosta zadaniu?

Na początku myślałem, że to dzieło sztucznej inteligencji.

Wygląda jak kostium do cosplayu

Ja widząc to...

Nie ma mowy, żeby to nie było dzieło sztucznej inteligencji, prawda? Wygląda jak śmieć...

Wygląda jak zdjęcie opakowania kostiumu Kratosa na Halloween

Dlaczego on wygląda na zdezorientowanego?

GramTV przedstawia:

Serial God of War będzie adaptował wydarzenia znane z dwóch ostatnich odsłon serii z konsol PlayStation, skupiając się na relacji Kratosa z jego synem Atreusem. Fabuła koncentruje się na wspólnej wyprawie ojca i syna, których celem jest rozsypanie prochów Faye, żony Kratosa i matki Atreusa. W trakcie podróży dawny bóg wojny próbuje nauczyć chłopca, jak być lepszym bogiem, podczas gdy Atreus stara się pokazać ojcu, jak stać się bardziej ludzkim.

Droga serialu na ekrany była długa i pełna zmian. Produkcja otrzymała zielone światło jeszcze w 2022 roku, jednak w październiku 2024 z funkcji showrunnera odszedł Rafe Judkins. Jego miejsce zajął Ronald D. Moore, który obecnie odpowiada za scenariusz, produkcję wykonawczą i nadzór kreatywny nad całością. Reżyserię dwóch pierwszych odcinków powierzono Frederickowi E.O. Toye’owi, a wśród producentów wykonawczych znaleźli się między innymi Cory Barlog oraz przedstawiciele PlayStation Productions.

W obsadzie znaleźli się: Ryan Hurst jako Kratos, Callum Vinson jako Atreus, Ólafur Darri Ólafsson jako Thor, Teresa Palmer jako Sif, Mandy Patinkin jako Odyn, Alastair Duncan jako Mimir, Ed Skrein jako Baldur, Jeff Gulka jako Sindri oraz Danny Woodburn jako Brok.

Serial powstaje jako wspólne przedsięwzięcie Sony Pictures Television i Amazon MGM Studios, we współpracy z PlayStation Productions oraz Tall Ship Productions. Data premiery serialu nie została jeszcze ujawniona. Produkcja zadebiutuje na platformie Prime Video.

