Baldur’s Gate 3 wciąż na szczycie. Gra osiąga niesamowite wyniki i pokazuje silę gier dla jednego gracza

Niewiele gier w swojej historii może pochwalić się takimi wynikami.
Choć od premiery minęły już niemal trzy lata, Baldur’s Gate 3 nie zwalnia tempa. Produkcja oparta na zasadach Dungeons & Dragons ponownie znalazła się w ścisłej czołówce sprzedaży na Steamie, wyprzedzając wiele nowszych tytułów. Dla Larian Studios to wyraźny sygnał, że ich RPG wciąż przyciąga kolejnych graczy, a zainteresowanie marką nie słabnie.
Baldur’s Gate 3 – gra wciąż notuje wysoką sprzedaż i liczbę graczy, chociaż od premiery minęły prawie trzy lata
Według informacji przekazanych przez Michaela Douse’a, dyrektora wydawniczego studia, gra uplasowała się na trzecim miejscu listy Bestsellerów na Steamie. Wyżej znalazły się jedynie świeżo wydany horror Resident Evil Requiem oraz niezmiennie popularny Counter-Strike 2 od Valve. Biorąc pod uwagę, że Baldur’s Gate 3 zadebiutowało w 2023 roku, taki wynik można uznać za imponujący.
W jednym z wpisów w sieci Douse nie krył satysfakcji:
To ogromna radość widzieć BG3 na trzecim miejscu sprzedaży tego słonecznego poranka, gdy przygotowuję plany dotyczące tego, co zrobimy dalej i w jaki sposób to zrealizujemy. Odrobina motywacji potrafi wiele zdziałać.
Twórcy nie tylko obserwują wysoką pozycję w rankingu sprzedaży, ale także analizują dane dotyczące aktywności graczy. Statystyki ze Steam Charts pokazują, że średnia liczba graczy na PC w styczniu 2026 roku była wyższa niż rok wcześniej. To rzadkość w przypadku produkcji dla jednego gracza, które zazwyczaj notują systematyczny spadek zainteresowania po premierze.
Według Steam Charts średnia liczba graczy na PC w styczniu 2025 wynosiła 66 434, a w 2026 już 67 683. To wzrost, kochanie.
Wznosimy się coraz wyżej w stronę kolejnego wielkiego, błękitnego oceanu.
Stały napływ nowych graczy oraz powroty weteranów pokazują, że przygoda w Zapomnianych Krainach wciąż ma wiele do zaoferowania. Rozbudowana fabuła, ogrom swobody wyboru oraz setki godzin zawartości sprawiają, że nawet po przekroczeniu stu godzin zabawy wielu graczy wciąż nie zobaczyło napisów końcowych.
W tle tego sukcesu Larian Studios pracuje nad kolejnym dużym projektem z serii Divinity. Studio nie zdradza jeszcze szczegółów, jednak patrząc na skalę i jakość Baldur’s Gate 3, oczekiwania wobec nowej odsłony są ogromne. Jeśli dotychczasowe osiągnięcia Larian są jakąkolwiek wskazówką, przyszłość zapowiada się równie obiecująco.
