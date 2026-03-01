Baldur’s Gate 3 wciąż na szczycie. Gra osiąga niesamowite wyniki i pokazuje silę gier dla jednego gracza

Choć od premiery minęły już niemal trzy lata, Baldur’s Gate 3 nie zwalnia tempa. Produkcja oparta na zasadach Dungeons & Dragons ponownie znalazła się w ścisłej czołówce sprzedaży na Steamie, wyprzedzając wiele nowszych tytułów. Dla Larian Studios to wyraźny sygnał, że ich RPG wciąż przyciąga kolejnych graczy, a zainteresowanie marką nie słabnie.

Baldur’s Gate 3 – gra wciąż notuje wysoką sprzedaż i liczbę graczy, chociaż od premiery minęły prawie trzy lata

Według informacji przekazanych przez Michaela Douse’a, dyrektora wydawniczego studia, gra uplasowała się na trzecim miejscu listy Bestsellerów na Steamie. Wyżej znalazły się jedynie świeżo wydany horror Resident Evil Requiem oraz niezmiennie popularny Counter-Strike 2 od Valve. Biorąc pod uwagę, że Baldur’s Gate 3 zadebiutowało w 2023 roku, taki wynik można uznać za imponujący.