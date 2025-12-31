Nowy film o UFO nie będzie science fiction – to historia oparta na faktach. I nie chodzi o projekt Spielberga

Joseph Kosinski, reżyser stojący za ogromnymi sukcesami Top Gun: Maverick i F1, po raz kolejny zmienia kurs – tym razem w stronę tematu UFO. Co jednak najciekawsze, twórca wyraźnie podkreśla, że jego nowy projekt nie będzie fantastyką naukową, lecz filmem opartym na faktach. I to właśnie ten kierunek może okazać się najbardziej intrygujący.

Nowy film twórcy Top Gun: Maverick opowie o UFO tak, jak jeszcze nikt tego nie zrobił

Kosinski pracuje obecnie nad niezatytułowanym jeszcze filmem o UFO, który ma koncentrować się na rządowych informatorach oraz tajnych programach państwowych. Trochę jak fabuła niedawnego dokumentu. W rozmowie z Deadline reżyser stanowczo odrzucił etykietę science fiction, określając projekt mianem „naukowego faktu”. Jego zdaniem historia dotyczy rzeczywistości, z którą dopiero zaczynamy się mierzyć, a nie spekulacyjnych wizji rodem z kina gatunkowego.