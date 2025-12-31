Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy film o UFO nie będzie science fiction – to historia oparta na faktach. I nie chodzi o projekt Spielberga

Jakub Piwoński
2025/12/31 13:30
0
0

Joseph Kosinski chce wierzyć.

Joseph Kosinski, reżyser stojący za ogromnymi sukcesami Top Gun: Maverick i F1, po raz kolejny zmienia kurs – tym razem w stronę tematu UFO. Co jednak najciekawsze, twórca wyraźnie podkreśla, że jego nowy projekt nie będzie fantastyką naukową, lecz filmem opartym na faktach. I to właśnie ten kierunek może okazać się najbardziej intrygujący.

UFO
UFO

Nowy film twórcy Top Gun: Maverick opowie o UFO tak, jak jeszcze nikt tego nie zrobił

Kosinski pracuje obecnie nad niezatytułowanym jeszcze filmem o UFO, który ma koncentrować się na rządowych informatorach oraz tajnych programach państwowych. Trochę jak fabuła niedawnego dokumentu. W rozmowie z Deadline reżyser stanowczo odrzucił etykietę science fiction, określając projekt mianem „naukowego faktu”. Jego zdaniem historia dotyczy rzeczywistości, z którą dopiero zaczynamy się mierzyć, a nie spekulacyjnych wizji rodem z kina gatunkowego.

GramTV przedstawia:

Film bywa opisywany jako „ujawniająca UFO wersja Wszystkich ludzi prezydenta” i ma opowiadać o dwóch pracownikach aparatu bezpieczeństwa, którzy trafiają na ślad tajnego programu zajmującego się odzyskiwaniem i analizą niezidentyfikowanych obiektów. Kluczowe znaczenie ma tu autentyczność – konsultantem projektu jest były oficer USAF i sygnalista David Grusch, który w 2023 roku zeznawał przed Kongresem na temat rzekomo ukrywanych przez rząd informacji o UFO.

Kosinski najpierw jednak planuje rozpoczęcie zdjęć do Miami Vice w 2026 roku, a film o UFO ma powstać niedługo później. Warto dodać, że będzie to kolejny wysokobudżetowy film o niezidentyfikowanych obiektach latających – w 2026 roku na ekrany trafi również nowa produkcja Steven’a Spielberga, utrzymana w klimacie kosmicznej inwazji. Temat UFO wyraźnie wraca do głównego nurtu kina.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/12/30/joseph-kosinski

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




