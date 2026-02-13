51 lat temu zadebiutował przełomowy film scence fiction, który miał ogromny wpływ na cały gatunek

Produkcja doczekała się współczesnego remake’u, a także kilka udanych filmów inspirujących się tym klasykiem.
Minęło już ponad pół wieku od premiery filmu, który nie tylko zapisał się w historii kina science fiction, lecz także na stałe wpłynął na popkulturę. Dokładnie 12 lutego 1975 roku na ekrany trafiły Żony ze Stepford, produkcja oparta na powieści Iry Levina, która z czasem zyskała status dzieła kultowego i stworzyła zupełnie nowe pojęcie funkcjonujące do dziś.
Żony ze Stepford – minęło ponad pół wieku od premiery przełomowego filmu science fiction
Film opowiada historię Joanny, w którą wcieliła się Katharine Ross, przeprowadzającej się wraz z rodziną z Nowego Jorku do spokojnego miasteczka Stepford w stanie Connecticut. Początkowo idylliczne miejsce szybko zaczyna budzić niepokój. Kobiety w Stepford wydają się nienaturalnie perfekcyjne, całkowicie oddane obowiązkom domowym i bezkrytycznie podporządkowane swoim mężom. Z czasem Joanna odkrywa przerażającą prawdę. Prawdziwe kobiety zostały zastąpione przez niezwykle realistyczne roboty, stworzone i kontrolowane przez mężczyzn, a ona sama może być następna.
Choć produkcja nie odniosła spektakularnego sukcesu kasowego i w momencie premiery spotkała się z mieszanymi reakcjami krytyków, jej wpływ okazał się ogromny. Film zarobił około 4 milionów dolarów, ale znacznie ważniejsza była spuścizna, którą pozostawił po sobie. To właśnie wtedy narodziło się określenie „Stepford Wife”, które szybko weszło do języka i kultury popularnej.
Dziś termin ten używany jest do opisania osoby pozbawionej niezależności, podporządkowanej drugiej osobie i sprawiającej wrażenie zaprogramowanej lub pozbawionej własnej woli. Początkowo odnosił się głównie do kobiet, jednak z biegiem lat jego znaczenie rozszerzyło się i może dotyczyć każdego, kto wydaje się działać jak bezwolny automat, podporządkowany partnerowi lub otoczeniu.
Wpływ filmu nie ograniczył się jedynie do języka. Motyw Stepford stał się trwałym elementem science fiction. Współczesne produkcje wciąż sięgają po podobne koncepcje, eksplorując temat sztucznie stworzonej idealnej partnerki i utraty autonomii. W filmie Towarzysz z ubiegłego roku widzowie poznali historię robota sterowanego przez partnera, a konstrukcja fabularna wyraźnie nawiązuje do klasycznej opowieści z 1975 roku. Podobne motywy można odnaleźć także w produkcji Nie martw się, kochanie z Florence Pugh, gdzie wizja wymuszonej, perfekcyjnej rzeczywistości domowej stanowi kluczowy element narracji.
