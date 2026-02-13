51 lat temu zadebiutował przełomowy film scence fiction, który miał ogromny wpływ na cały gatunek

Produkcja doczekała się współczesnego remake’u, a także kilka udanych filmów inspirujących się tym klasykiem.

Minęło już ponad pół wieku od premiery filmu, który nie tylko zapisał się w historii kina science fiction, lecz także na stałe wpłynął na popkulturę. Dokładnie 12 lutego 1975 roku na ekrany trafiły Żony ze Stepford, produkcja oparta na powieści Iry Levina, która z czasem zyskała status dzieła kultowego i stworzyła zupełnie nowe pojęcie funkcjonujące do dziś.

Żony ze Stepford – minęło ponad pół wieku od premiery przełomowego filmu science fiction

Film opowiada historię Joanny, w którą wcieliła się Katharine Ross, przeprowadzającej się wraz z rodziną z Nowego Jorku do spokojnego miasteczka Stepford w stanie Connecticut. Początkowo idylliczne miejsce szybko zaczyna budzić niepokój. Kobiety w Stepford wydają się nienaturalnie perfekcyjne, całkowicie oddane obowiązkom domowym i bezkrytycznie podporządkowane swoim mężom. Z czasem Joanna odkrywa przerażającą prawdę. Prawdziwe kobiety zostały zastąpione przez niezwykle realistyczne roboty, stworzone i kontrolowane przez mężczyzn, a ona sama może być następna.