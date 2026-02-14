Nowy Star Trek to wielka porażka? Krytykowanego serialu mało kto chce oglądać. Akademia Gwiezdnej Floty ze słabą oglądalnością

Może po premierze większej liczbie odcinków ten niekorzystny dla serialu trend się odwróci.

Najnowsze dane obejmujące okres od 12 do 18 stycznia, a więc tydzień debiutu z dwoma pierwszymi odcinkami, pokazują, że serial Paramount+ nie znalazł się w pierwszej dziesiątce. Stało się tak mimo bardzo dobrych ocen krytyków. Produkcja nie wywołała jednak większego szumu wśród widzów, a zainteresowanie okazało się wyraźnie słabsze niż oczekiwano.

Nowy serial ze świata Star Treka zaliczył bardzo słaby start. Star Trek: Akademia Gwiezdnej Floty, który miał przyciągnąć młodszych widzów i otworzyć markę na nową publiczność, nie zdołał przebić się do zestawienia najpopularniejszych oryginalnych produkcji streamingowych według Nielsen w tygodniu premiery.

Dla porównania trzeci sezon Star Trek: Nieznane nowe światy zadebiutował latem ubiegłego roku na siódmym miejscu z wynikiem 471 milionów minut oglądania. Taki rezultat wystarczyłby, aby znaleźć się w zestawieniu także w tygodniu premiery Akademii Gwiezdnej Floty. Jednocześnie warto pamiętać, że nawet Nieznane nowe światy nie utrzymało stabilnej oglądalności i w kolejnych tygodniach wypadło z pierwszej dziesiątki.

Słabszy start nie musi jednak oznaczać problemów dla nowej produkcji. W przeszłości Star Trek: Discovery potrzebował tygodnia, aby przebić się do rankingu Nielsen po premierze piątego sezonu. Kluczowe znaczenie będzie mieć pełny pierwszy tydzień oglądalności, który pokaże, czy serial zdoła zbudować zainteresowanie i utrzymać widownię.

Mimo braku miejsca w pierwszej dziesiątce fani mogą spać spokojnie. Serial otrzymał już zamówienie na drugi sezon, a o jego przyszłości zdecyduje przede wszystkim to, czy widownia będzie rosła w kolejnych tygodniach. Historia pokazuje, że produkcje ze świata Star Treka potrafią nabierać rozpędu dopiero po premierze, dlatego Star Trek: Akademia Gwiezdnej Floty wciąż ma szansę powtórzyć drogę Discovery lub Nieznanych nowych światów.