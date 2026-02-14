Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy Star Trek to wielka porażka? Krytykowanego serialu mało kto chce oglądać. Akademia Gwiezdnej Floty ze słabą oglądalnością

Radosław Krajewski
2026/02/14 10:00
0
0

Może po premierze większej liczbie odcinków ten niekorzystny dla serialu trend się odwróci.

Nowy serial ze świata Star Treka zaliczył bardzo słaby start. Star Trek: Akademia Gwiezdnej Floty, który miał przyciągnąć młodszych widzów i otworzyć markę na nową publiczność, nie zdołał przebić się do zestawienia najpopularniejszych oryginalnych produkcji streamingowych według Nielsen w tygodniu premiery.

Star Trek: Akademia Gwiezdnej Floty

Star Trek: Akademia Gwiezdnej Floty nie znalazło się w najpopularniejszych serialach według Nielsena

Najnowsze dane obejmujące okres od 12 do 18 stycznia, a więc tydzień debiutu z dwoma pierwszymi odcinkami, pokazują, że serial Paramount+ nie znalazł się w pierwszej dziesiątce. Stało się tak mimo bardzo dobrych ocen krytyków. Produkcja nie wywołała jednak większego szumu wśród widzów, a zainteresowanie okazało się wyraźnie słabsze niż oczekiwano.

Tak prezentuje się zestawienie dziesięciu najchętniej oglądanych seriali według Nielsena:

  1. Zabójcza przyjaźń – 2,244 milionów minut (Netflix)
  2. Stranger Things – 1,912 milionów minut (Netflix)
  3. Landman: Negocjator – 1,772 milionów minut (Paramount+)
  4. The Pitt – 1,158 milionów minut (HBO Max)
  5. 11.22.63 – 970 milionów minut (Netflix)
  6. The Traitors – 892 milionów minut (Peacock)
  7. Fallout – 844 milionów minut (Prime Video)
  8. Zakłamanie – 391 milionów minut (Hulu)
  9. Siedem zegarów Agathy Christie – 374 milionów minut (Netflix)
  10. O krok za daleko – 343 milionów minut (Netflix)

Dla porównania trzeci sezon Star Trek: Nieznane nowe światy zadebiutował latem ubiegłego roku na siódmym miejscu z wynikiem 471 milionów minut oglądania. Taki rezultat wystarczyłby, aby znaleźć się w zestawieniu także w tygodniu premiery Akademii Gwiezdnej Floty. Jednocześnie warto pamiętać, że nawet Nieznane nowe światy nie utrzymało stabilnej oglądalności i w kolejnych tygodniach wypadło z pierwszej dziesiątki.

Słabszy start nie musi jednak oznaczać problemów dla nowej produkcji. W przeszłości Star Trek: Discovery potrzebował tygodnia, aby przebić się do rankingu Nielsen po premierze piątego sezonu. Kluczowe znaczenie będzie mieć pełny pierwszy tydzień oglądalności, który pokaże, czy serial zdoła zbudować zainteresowanie i utrzymać widownię.

Mimo braku miejsca w pierwszej dziesiątce fani mogą spać spokojnie. Serial otrzymał już zamówienie na drugi sezon, a o jego przyszłości zdecyduje przede wszystkim to, czy widownia będzie rosła w kolejnych tygodniach. Historia pokazuje, że produkcje ze świata Star Treka potrafią nabierać rozpędu dopiero po premierze, dlatego Star Trek: Akademia Gwiezdnej Floty wciąż ma szansę powtórzyć drogę Discovery lub Nieznanych nowych światów.

Źródło:https://comicbookmovie.com/sci_fi/star-trek/star-trek-starfleet-academy-fails-to-crack-nielsens-top-10-streaming-rankings-at-launch-a226411

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

