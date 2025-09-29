To oni mogą zagrać w nowym Miami Vice. Rewelacyjny casting stanie się faktem?

Jak wiemy z wcześniejszych doniesień, Joseph Kosinski, reżyser Top Gun: Maverick i tegorocznego F1 z Bradem Pittem, stanie za kamerą nowej wersji Miami Vice. Universal zaplanował premierę filmu na 6 sierpnia 2027 roku. Okazuje się, że jest już pomysł na to, jaka para aktorów mogłaby zagrać pierwsze skrzypce w filmie.

Nexus Point News

Glenn Powell i Michael B. Jordan w nowym Miami Vice?

Kultowe role Sonny’ego Crocketta i Rico Tubbsa wcielą się Glen Powell i Michael B. Jordan. Według Nexus Point News, studio prowadzi rozmowy właśnie z tym duetem, który od miesięcy pojawiał się w fanowskich typowaniach w mediach społecznościowych. Scenariusz przygotuje Dan Gilroy (Andor), opierając się na wcześniejszej wersji Erica Warrena Singera (Top Gun: Maverick). Zdjęcia ruszą na początku przyszłego roku.