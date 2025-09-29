Zaloguj się lub Zarejestruj

To oni mogą zagrać w nowym Miami Vice. Rewelacyjny casting stanie się faktem?

Jakub Piwoński
2025/09/29 11:30
2
0

Aktorzy są obecnie gwiazdami Hollywood nowego pokolenia.

Jak wiemy z wcześniejszych doniesień, Joseph Kosinski, reżyser Top Gun: Maverick i tegorocznego F1 z Bradem Pittem, stanie za kamerą nowej wersji Miami Vice. Universal zaplanował premierę filmu na 6 sierpnia 2027 roku. Okazuje się, że jest już pomysł na to, jaka para aktorów mogłaby zagrać pierwsze skrzypce w filmie.

Glenn Powell i Michael B. Jordan
Glenn Powell i Michael B. Jordan
Nexus Point News

Glenn Powell i Michael B. Jordan w nowym Miami Vice?

Kultowe role Sonny’ego Crocketta i Rico Tubbsa wcielą się Glen Powell i Michael B. Jordan. Według Nexus Point News, studio prowadzi rozmowy właśnie z tym duetem, który od miesięcy pojawiał się w fanowskich typowaniach w mediach społecznościowych. Scenariusz przygotuje Dan Gilroy (Andor), opierając się na wcześniejszej wersji Erica Warrena Singera (Top Gun: Maverick). Zdjęcia ruszą na początku przyszłego roku.

Nowa odsłona, jak zapewniają twórcy, ma „eksplorować blask i korupcję Miami z połowy lat 80.”, inspirując się pilotem i pierwszym sezonem serialu NBC z 1984 roku. Produkcja Anthony’ego Yerkovicha i Michaela Manna z Donem Johnsonem i Philipem Michaelem Thomasem w rolach głównych zdefiniowała styl epoki i na zawsze zapisała się w popkulturze.

GramTV przedstawia:

Michael Mann przeniósł Miami Vic” na duży ekran w 2006 roku. Film z Colinem Farrellem i Jamiem Foxxem zebrał mieszane recenzje i zarobił 165 milionów dolarów przy budżecie 135 mln, przez lata uchodząc za porażkę. Dopiero z czasem doczekał się rehabilitacji i dziś ma status kultowego – nawet jeśli wciąż pozostaje dziełem kontrowersyjnym.

Kosinski, który ma na koncie również Niepamięć, Tron: Dziedzictwo, pracuje obecnie nad thrillerem o UFO dla Apple. Glenn Powell już wkrótce zaprezentuje się w nowym Uciekinierze, z kolei Michael B. Jordan zaliczył udany występ w hicie Grzesznicy.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/9/28/report-glen-powell-and-michael-b-jordan-to-star-in-joseph-kosinskis-miami-vice-reboot

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
2
FallingStickman
Gramowicz
Dzisiaj 11:55

Obu panów bardzo lubię jako aktorów... ale mam taką jedną, dość dziwną wątpliwość. Oni są trochę obaj zbyt napakowani, jak ja policjantów z lat 80-tych :D Tak czy siak biorąc pod uwagę zaangażowany talent, może być nieźle. Czekam. 

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 11:48

O kurcze, reżyser Top Gunna? I Michael B. Jordan? To może być naprawdę udany film. Czekam.

Jedynie się zastanawiam czy Jordan będzie pasował, on gra typowych twardzieli, ale w sumie w Sinners grał takiego stylowego twardziela (jednego z braci, to drugie wcielenie raczej było typowym "żołnierzem"). 




