Ten nadchodzący film to kontynuacja arcydzieła science fiction sprzed 49 lat?

Fani są pewni, że te dwa filmy mają wiele ze sobą wspólnego.

Steven Spielberg powraca do kina science fiction. Jego najnowszy film Dzień objawienia, który jeszcze pod koniec ubiegłego roku doczekał się pierwszego zwiastuna, wywołuje ogromne emocje i lawinę spekulacji wśród widzów. Reżyser przez dekady przyzwyczaił fanów do ukrytych znaczeń, powracających motywów, dlatego nawet najkrótsze ujęcia z pierwszego zwiastuna są analizowane klatka po klatce. Szczególnie jedno z nich sprawiło, że część fanów zaczęła podejrzewać coś więcej niż zwykłe nawiązanie do przeszłości. Dzień objawienia – czy to nieoficjalna kontynuacja Bliskiego spotkania trzeciego stopnia? Nowy film przedstawia globalne wydarzenie związane z możliwym kontaktem z obcą cywilizacją. Na całym świecie pojawiają się tajemnicze sygnały, komunikacja zaczyna zawodzić, a atmosfera narastającego niepokoju sugeruje, że ludzkość stoi u progu czegoś ogromnego. Historia śledzi kilka postaci próbujących zrozumieć sytuację, podczas gdy cały świat obserwuje, reaguje i próbuje interpretować to, co się dzieje. Właśnie w takim kontekście pojawia się scena statku wyłaniającego się z gęstych chmur, zrealizowana niemal identycznie jak kultowy moment z filmu Bliskie spotkania trzeciego stopnia z 1977 roku.

Najbardziej oczywista interpretacja zakłada, że reżyser składa hołd własnemu dziełu, które na dekady ukształtowało filmowy obraz kontaktu z obcymi. Dyskusja nie kończy się jednak na nostalgii, ponieważ Dzień objawienia nie wygląda na powtórzenie tej samej historii. Nowy projekt skupia się raczej na konsekwencjach kontaktu, co nadaje sens teorii mówiącej o duchowej kontynuacji, nawet jeśli nie jest ona oficjalna. W klasycznym filmie z lat siedemdziesiątych kontakt miał charakter osobisty i skupiał się na jednostkowym doświadczeniu, obsesji oraz przemianie bohatera. Świat istniał gdzieś w tle, ale nie był centrum wydarzeń. Tymczasem Dzień objawienia sugeruje, że kontakt nie jest tajemnicą, lecz globalnym wydarzeniem, którego nie da się ukryć ani zatrzymać. Sam motyw ujawnienia ma znacznie większy ciężar polityczny i społeczny niż kiedyś. Film zdaje się zadawać pytania o reakcję rządów, mediów oraz zwykłych ludzi w obliczu prawdy, która może zmienić wszystko. W sieci pojawiają się coraz bardziej rozbudowane teorie. Niektórzy spekulują, że akcja nowego filmu może rozgrywać się w tym samym uniwersum, wiele lat po wydarzeniach znanych z klasyka, pokazując skutki pierwszego kontaktu. Inni dopatrują się możliwych powiązań między bohaterami obu historii. Niezależnie od interpretacji wielu fanów jest przekonanych, że podobieństwo kadru nie było przypadkowe i ma głębsze znaczenie. Zwiastun jasno sugeruje również, że nowy film otwarcie poruszy temat UFO i obcych, zamiast jedynie go sugerować. Materiały promocyjne pokazują bohaterów konfrontujących się z ujawnieniem wiedzy rządów o istnieniu pozaziemskich form życia. Dialogi oraz ujęcia rozszerzonych źrenic sugerują, że obcy mogą posiadać niezwykłe zdolności, a nawet funkcjonować wśród ludzi w ukryciu.

W niedawnym materiale zza kulis udostępnionym przez Universal Pictures reżyser po raz pierwszy szerzej odniósł się do filmu: Zawsze fascynowały mnie rzeczy, których nie da się wyjaśnić, i nakręciłem wiele filmów o tym, co niewytłumaczalne, od rekinów po latające spodki. Pytania ludzi o to, co dzieje się nie tylko na naszym niebie, ale i w naszych światach oraz rzeczywistościach, osiągnęły punkt, w którym fascynacja tym, czy jesteśmy sami, czy nie, stała się powszechna. Wypowiedzi twórcy sugerują, że najważniejszy jest filozoficzny wymiar historii, a nie bezpośrednie powiązanie z wcześniejszym filmem. Dzień objawienia zdaje się uznawać znaczenie klasyka z 1977 roku, lecz jednocześnie próbuje opowiedzieć podobną historię w inny sposób i na znacznie większą skalę. W głównych rolach zobaczymy Emily Blunt oraz Josha O’Connora, których bohaterowie jako jedni z pierwszych nawiązują kontakt z obcymi. W pozostałych rolach wystąpili: Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo, Wyatt Russell oraz Henry Lloyd-Hughes. Przypomnijmy, że premierę Dnia objawienia wyznaczono na 12 czerwca bieżącego roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.