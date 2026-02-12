Nadchodzące superwidowisko science fiction z ogromnym budżetem. To najdroższa produkcja z Indii

Indyjskie kino szykuje swój rekordowy film. Reżyser S. S. Rajamouli, który odpowiada za oscarowy hit RRR, przygotowuje swój nowy film science fiction z elementami fantasy, który zadebiutuje w kinach dopiero za dwa lata. Niedawno dowiedzieliśmy się nowych szczegółów o Varanasi, a także mogliśmy zobaczyć nowy plakat produkcji. Teraz ujawniono, ile będzie kosztowało superwidowisko prosto z Indii.

Varanasi najdroższym filmem w historii Indii

Według obecnych szacunków budżet produkcyjny Varanasi wynosi aż 150 milionów dolarów. Mowa o filmie, którego duża część powstaje w Indiach z lokalną ekipą oraz obsadą. Chociaż w porównaniu do największych amerykańskich blockbusterów pokroju Avengersów to nie jest duża kwota, to już teraz film Rajamouliego stał się najdroższą produkcją prosto z Indii.