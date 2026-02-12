Nadchodzące superwidowisko science fiction z ogromnym budżetem. To najdroższa produkcja z Indii

Według obecnych szacunków budżet produkcyjny Varanasi wynosi aż 150 milionów dolarów. Mowa o filmie, którego duża część powstaje w Indiach z lokalną ekipą oraz obsadą. Chociaż w porównaniu do największych amerykańskich blockbusterów pokroju Avengersów to nie jest duża kwota, to już teraz film Rajamouliego stał się najdroższą produkcją prosto z Indii.
Dla porównania RRR dysponowało prawie dwukrotnie mniejszym budżetem, wynoszącym około 72 milionów dolarów, a mimo to zachwyciło rozmachem, efektami wizualnymi i widowiskową akcją. Film zarobił na świecie około 166 milionów dolarów, z czego zdecydowana większość pochodziła z Indii. Varanasi ma być projektem jeszcze ambitniejszym, zarówno pod względem skali, jak i technologii. Doniesienia wskazują na szerokie wykorzystanie efektów specjalnych oraz wyjątkowo długi i wymagający harmonogram zdjęciowy.
Film określany jest mianem globalnej przygodowej epopei. Ekipa realizacyjna pracowała w wielu zakątkach świata, między innymi w Indiach, w lasach Kenii, a także na Antarktydzie, co należy do rzadkości w historii kina. Tak szeroki zakres lokalizacji ma przełożyć się na widowisko o niespotykanym dotąd rozmachu.
Główną rolę w filmie gra Mahesh Babu, wcielający się jednocześnie w postać bohatera Rudhry oraz boga Ramy. Partnerują mu Priyanka Chopra Jonas jako Mandakini oraz Prithviraj Sukumaran, który występuje w roli antagonisty o imieniu Kumbha.
Premierę kinową zaplanowano na 7 kwietnia 2027 roku.
