Twórca potwierdza skasowanie serialu science fiction przez Netflixa po pierwszym sezonie. Historia nie będzie kontynuowana

Radosław Krajewski
2026/02/14 08:00
Już wcześniej pojawiły się doniesienia, że ta produkcja może nie otrzymać kolejnej szansy.

Platforma Netflix podjęła decyzję o skasowaniu animowanego serialu Terminator Zero. Jeszcze w styczniu informowaliśmy, że produkcja została anulowana po pierwszym sezonie wraz z innymi tytułami, a teraz potwierdził to sam twórca projektu. Tym samym serial osadzony w kultowym uniwersum science fiction nie doczeka się nowych odcinków. Choć seria stworzona przez Mattsona Tomlina zebrała dobre opinie krytyków i widzów, ostatecznie nie przyciągnęła wystarczająco dużej oglądalności, aby Netflix chciał kontynuować Terminatora Zero.

Terminator Zero
Terminator Zero

Terminator Zero – twórca serialu potwierdził skasowanie serialu

Odbiór ze strony krytyków i widzów był znakomity, ale ostatecznie serial obejrzało zbyt mało osób. Bardzo chciałem pokazać Wojnę z Przyszłości, którą planowałem w sezonach drugim i trzecim, ale cieszę się też, że historia stanowi zamkniętą całość – przekazał Tomlin.

Twórca ujawnił również, że miał ambitne plany na dalszy rozwój historii, a scenariusze kolejnych odcinków były już w dużej mierze gotowe. Projekt od początku zakładał znacznie dłuższą opowieść.

Być może kiedyś opowiem szczegółowo o planie na pełne pięć sezonów. Finał był wyjątkowy i stanowił część mojej pierwotnej wizji. Napisałem wszystkie scenariusze drugiego sezonu i w dużej mierze rozpisałem sezon trzeci. Może jeszcze wrócę do tego świata w innej formie. Naprawdę go kocham i ogromną satysfakcję dało mi to, jak wielu widzów nawiązało z nim więź.

Informacja o skasowaniu serialu nie jest całkowitym zaskoczeniem. Produkcja zadebiutowała w sierpniu 2024 roku i przez długi czas nie pojawiały się żadne wiadomości o jej przedłużeniu. Dopiero teraz otrzymaliśmy jednoznaczne potwierdzenie zakończenia projektu.

Fabuła serialu rozgrywała się w realiach znanych z filmowego cyklu Terminator. Historia skupiała się na żołnierce wysłanej w przeszłość, aby zmienić losy ludzkości. Bohaterka trafiała do roku 1997, gdzie miała chronić naukowca Malcolma Lee pracującego nad nowym systemem sztucznej inteligencji, który mógł przeciwstawić się nadchodzącemu zagrożeniu ze strony Skynetu. W miarę rozwoju wydarzeń naukowiec mierzył się z moralnymi konsekwencjami własnego wynalazku, jednocześnie będąc ściganym przez bezwzględnego zabójcę z przyszłości, co na zawsze zmieniało los jego dzieci.

Za rozwój serialu odpowiadał Mattson Tomlin, który pełnił funkcję showrunnera i producenta wykonawczego. Reżyserią zajął się Masashi Kudo, a za animację odpowiadało studio Production IG. W gronie producentów znaleźli się również David Ellison, Dana Goldberg oraz Don Granger ze Skydance.

Źródło:https://variety.com/2026/tv/news/terminator-zero-canceled-netflix-1236662353/

