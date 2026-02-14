Twórca potwierdza skasowanie serialu science fiction przez Netflixa po pierwszym sezonie. Historia nie będzie kontynuowana

Już wcześniej pojawiły się doniesienia, że ta produkcja może nie otrzymać kolejnej szansy.

Odbiór ze strony krytyków i widzów był znakomity, ale ostatecznie serial obejrzało zbyt mało osób. Bardzo chciałem pokazać Wojnę z Przyszłości, którą planowałem w sezonach drugim i trzecim, ale cieszę się też, że historia stanowi zamkniętą całość – przekazał Tomlin.

Platforma Netflix podjęła decyzję o skasowaniu animowanego serialu Terminator Zero. Jeszcze w styczniu informowaliśmy, że produkcja została anulowana po pierwszym sezonie wraz z innymi tytułami, a teraz potwierdził to sam twórca projektu. Tym samym serial osadzony w kultowym uniwersum science fiction nie doczeka się nowych odcinków. Choć seria stworzona przez Mattsona Tomlina zebrała dobre opinie krytyków i widzów, ostatecznie nie przyciągnęła wystarczająco dużej oglądalności, aby Netflix chciał kontynuować Terminatora Zero.

Twórca ujawnił również, że miał ambitne plany na dalszy rozwój historii, a scenariusze kolejnych odcinków były już w dużej mierze gotowe. Projekt od początku zakładał znacznie dłuższą opowieść.

Być może kiedyś opowiem szczegółowo o planie na pełne pięć sezonów. Finał był wyjątkowy i stanowił część mojej pierwotnej wizji. Napisałem wszystkie scenariusze drugiego sezonu i w dużej mierze rozpisałem sezon trzeci. Może jeszcze wrócę do tego świata w innej formie. Naprawdę go kocham i ogromną satysfakcję dało mi to, jak wielu widzów nawiązało z nim więź.

Informacja o skasowaniu serialu nie jest całkowitym zaskoczeniem. Produkcja zadebiutowała w sierpniu 2024 roku i przez długi czas nie pojawiały się żadne wiadomości o jej przedłużeniu. Dopiero teraz otrzymaliśmy jednoznaczne potwierdzenie zakończenia projektu.