Twórca potwierdza skasowanie serialu science fiction przez Netflixa po pierwszym sezonie. Historia nie będzie kontynuowana

Już wcześniej pojawiły się doniesienia, że ta produkcja może nie otrzymać kolejnej szansy.
Platforma Netflix podjęła decyzję o skasowaniu animowanego serialu Terminator Zero. Jeszcze w styczniu informowaliśmy, że produkcja została anulowana po pierwszym sezonie wraz z innymi tytułami, a teraz potwierdził to sam twórca projektu. Tym samym serial osadzony w kultowym uniwersum science fiction nie doczeka się nowych odcinków. Choć seria stworzona przez Mattsona Tomlina zebrała dobre opinie krytyków i widzów, ostatecznie nie przyciągnęła wystarczająco dużej oglądalności, aby Netflix chciał kontynuować Terminatora Zero.
Terminator Zero – twórca serialu potwierdził skasowanie serialu
Odbiór ze strony krytyków i widzów był znakomity, ale ostatecznie serial obejrzało zbyt mało osób. Bardzo chciałem pokazać Wojnę z Przyszłości, którą planowałem w sezonach drugim i trzecim, ale cieszę się też, że historia stanowi zamkniętą całość – przekazał Tomlin.
Twórca ujawnił również, że miał ambitne plany na dalszy rozwój historii, a scenariusze kolejnych odcinków były już w dużej mierze gotowe. Projekt od początku zakładał znacznie dłuższą opowieść.
Być może kiedyś opowiem szczegółowo o planie na pełne pięć sezonów. Finał był wyjątkowy i stanowił część mojej pierwotnej wizji. Napisałem wszystkie scenariusze drugiego sezonu i w dużej mierze rozpisałem sezon trzeci. Może jeszcze wrócę do tego świata w innej formie. Naprawdę go kocham i ogromną satysfakcję dało mi to, jak wielu widzów nawiązało z nim więź.
Informacja o skasowaniu serialu nie jest całkowitym zaskoczeniem. Produkcja zadebiutowała w sierpniu 2024 roku i przez długi czas nie pojawiały się żadne wiadomości o jej przedłużeniu. Dopiero teraz otrzymaliśmy jednoznaczne potwierdzenie zakończenia projektu.
Fabuła serialu rozgrywała się w realiach znanych z filmowego cyklu Terminator. Historia skupiała się na żołnierce wysłanej w przeszłość, aby zmienić losy ludzkości. Bohaterka trafiała do roku 1997, gdzie miała chronić naukowca Malcolma Lee pracującego nad nowym systemem sztucznej inteligencji, który mógł przeciwstawić się nadchodzącemu zagrożeniu ze strony Skynetu. W miarę rozwoju wydarzeń naukowiec mierzył się z moralnymi konsekwencjami własnego wynalazku, jednocześnie będąc ściganym przez bezwzględnego zabójcę z przyszłości, co na zawsze zmieniało los jego dzieci.
Za rozwój serialu odpowiadał Mattson Tomlin, który pełnił funkcję showrunnera i producenta wykonawczego. Reżyserią zajął się Masashi Kudo, a za animację odpowiadało studio Production IG. W gronie producentów znaleźli się również David Ellison, Dana Goldberg oraz Don Granger ze Skydance.
