Ten thriller o Bitcoinie powstaje z rewolucyjnym wsparciem sztucznej inteligencji

Jakub Piwoński
2026/02/14 08:30
Takiego filmu jeszcze nie było. W jednej z głównych ról wystąpi Casey Affleck, brat Bena Afflecka. Za kamerą Doug Liman, specjalista od kina sensacyjnego.

Powstaje film Killing Satoshi w reżyserii Douga Limana (Tożsamość Bourne'a) i nabiera już kształtów. Weteran kina sensacyjnego ma jednak nowatorkie pomysły. W produkcji, która ma opowiedzieć o tajemniczym twórcy Bitcoina, wystąpią m.in. Pete Davidson oraz Casey Affleck. Najnowsze doniesienia wskazują jednak, że równie ważną rolę jak aktorzy odegra tu sztuczna inteligencja.

Casey Affleck
Casey Affleck

Casey Affleck w filmie Douga Limana z wykorzystaniem AI

Jak podaje Variety, twórcy planują zrealizować film bez wykorzystania tradycyjnych plenerów. Zdjęcia mają powstać w kontrolowanej, studyjnej przestrzeni, a cyfrowe środowisko zostanie wygenerowane przy użyciu AI. Oznacza to, że scenografia i tło zostaną dodane na etapie postprodukcji.

Technologia ma zostać użyta także do subtelnych korekt aktorskich występów. Chodzi o eliminowanie drobnych niedoskonałości czy błędów technicznych, a nie ingerencję w treść dialogów. Producenci podkreślają, że nie planują tworzenia cyfrowych dublerów ani generowania wizerunku czy głosu aktorów bez ich wyraźnej, pisemnej zgody.

Producent Ryan Kavanaugh zapewnia, że zespół podchodzi do tematu z dużą ostrożnością, a AI ma służyć wyłącznie usprawnieniu produkcji, przy zachowaniu pracy dla ekipy i obsady.

GramTV przedstawia:

Byliśmy bardzo ostrożni, wrażliwi i nadopiekuńczy względem naszych aktorów. Chcemy zapewnić, że wykorzystamy jedynie AI w oparciu o performance capture. To znaczy, że nie będziemy mieli żadnych nieistniejących, wykreowanych przez AI aktorów. AI to narzędzie, które wykorzystujemy, żeby usprawnić proces realizacji filmu, zachowując jednak pracę dla kierowników wszystkich pionów produkcyjnych oraz aktorów. Mamy nadzieję, że pomożemy w pozytywnym rozwoju naszej branży.

Killing Satoshi zapowiadany jest jako thriller badający jedną z największych zagadek XXI wieku – tożsamość Satoshiego Nakamoto i potencjalne konsekwencje jej ujawnienia dla globalnego układu sił. Scenariusz napisał Nick Schenk, a zdjęcia powstaną w Londynie.

Źródło:https://variety.com/2026/film/news/pete-davidson-killing-satoshi-ai-doug-liman-ryan-kavanaugh-1236661170/

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




