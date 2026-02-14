Ten thriller o Bitcoinie powstaje z rewolucyjnym wsparciem sztucznej inteligencji

Takiego filmu jeszcze nie było. W jednej z głównych ról wystąpi Casey Affleck, brat Bena Afflecka. Za kamerą Doug Liman, specjalista od kina sensacyjnego.

Powstaje film Killing Satoshi w reżyserii Douga Limana (Tożsamość Bourne'a) i nabiera już kształtów. Weteran kina sensacyjnego ma jednak nowatorkie pomysły. W produkcji, która ma opowiedzieć o tajemniczym twórcy Bitcoina, wystąpią m.in. Pete Davidson oraz Casey Affleck. Najnowsze doniesienia wskazują jednak, że równie ważną rolę jak aktorzy odegra tu sztuczna inteligencja.

Casey Affleck w filmie Douga Limana z wykorzystaniem AI

Jak podaje Variety, twórcy planują zrealizować film bez wykorzystania tradycyjnych plenerów. Zdjęcia mają powstać w kontrolowanej, studyjnej przestrzeni, a cyfrowe środowisko zostanie wygenerowane przy użyciu AI. Oznacza to, że scenografia i tło zostaną dodane na etapie postprodukcji.