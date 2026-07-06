Powrót hitu science fiction rozgrzał nie tylko streaming. Widzowie masowo sprawdzają serial nawet w... Wikipedii

O czym to świadczy?

FlixPatrol, serwis monitorujący popularność filmów i seriali w platformach streamingowych, uruchomił niedawno nową funkcję. Oprócz rankingów oglądalności portal pokazuje teraz również, które produkcje cieszą się największym zainteresowaniem w Wikipedii. Na szczycie zestawienia znalazł się obecnie Silos – produkcja science fiction, która powróciła na Apple TV z nowym sezonem. To może wiele mówić o fenomenie serialu Apple TV. Widzowie chcą lepiej zrozumieć Silos Pierwsze miejsce Silosu wydaje się nieprzypadkowe. Niedawno na Apple TV zadebiutował trzeci sezon serialu. Wielu widzów najwyraźniej postanowiło odświeżyć sobie najważniejsze wydarzenia przed powrotem do tajemniczego świata podziemnego schronu. Produkcja od początku opiera się na licznych zagadkach, stopniowo odsłanianych sekretach i fabularnych niuansach, dlatego łatwo przypuszczać, że część odbiorców szuka w Wikipedii przypomnienia kluczowych wątków lub informacji o bohaterach.

To zainteresowanie idzie w parze z bardzo dobrym odbiorem nowego sezonu. Trzecia odsłona Silosu może obecnie pochwalić się 100-procentową oceną krytyków w serwisie Rotten Tomatoes, co jest wynikiem perfekcyjnym i potwierdza, że Apple TV+ utrzymało wysoki poziom jednej z najlepiej ocenianych produkcji science fiction ostatnich lat.

GramTV przedstawia:

Nowa funkcja FlixPatrol pokazuje więc coś więcej niż tylko popularność w serwisach streamingowych. Liczba odsłon w Wikipedii może być ciekawym wskaźnikiem zaangażowania widzów. W przypadku Silosu trudno się temu dziwić – to serial, który zachęca do analizowania teorii, przypominania sobie wcześniejszych wydarzeń i uważnego śledzenia każdego szczegółu. Aktualne zestawienie zwraca uwagę też na inne popularne tytuły. Tuż za Silosem znalazł się Ród smoka – hit fantasy, który wrócił na HBO z trzecim sezonem. W czołówce znalazły się również Avatar: Ogień i popiół, który od pewnego czasu jest dostępny w Disney+ i stoi obecnie na czele najchętniej oglądanych filmów platformy. Na podium znalazł się jednak inny kultowy film science fiction – Dzień Niepodległości. Wysoka pozycja klasycznego widowiska Rolanda Emmericha najpewniej nie jest przypadkiem – 4 lipca w Stanach Zjednoczonych obchodzono Dzień Niepodległości, dlatego wielu internautów mogło wrócić do jednego z najbardziej rozpoznawalnych filmów kojarzonych z tym świętem. Przeczytaj recenzję serialu Silos

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









