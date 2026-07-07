Człowiek para - recenzja serialu. Japońskie science fiction o tym, że zło bywa ulotne

Człowiek para zaczyna się z przytupem, a właściwie donośnym wybuchem. Dziennikarka przeprowadza transmitowany na żywo wywiad z ważną osobistością. W pewnym momencie w studiu pojawia się tajemnicza wiązka gazu. Snuje się po podłodze niczym wąż, by po chwili gwałtownie wedrzeć się przez usta rozmówcy. Płuca mężczyzny błyskawicznie wypełnia nieznana substancja, a jego ciało zaczyna nienaturalnie pęcznieć, aż unosi się w powietrzu niczym balon. Po kilku sekundach agonii człowiek eksploduje. Splamiona krwią dziennikarka nie może uwierzyć w sposób, w jaki zakończyła się ta rozmowa. Podobnie zresztą jak reszta społeczeństwa, która z przerażeniem śledzi całe wydarzenie za pośrednictwem telewizyjnej transmisji.

Tak jak bohater, którego cielesność, a poniekąd także człowieczeństwo, pozostają niejednoznaczne i trudne do zdefiniowania, tak również serial przez większość z ośmiu odcinków wymyka się prostym klasyfikacjom. Sam tytuł przywołuje skojarzenia z kinem klasy B i pod tym względem trudno czuć rozczarowanie. Wszystko zostało tu utkane z wyraźnym przymrużeniem oka, również pod względem realizacyjnym. Jeśli jednak spodziewamy się historii o arcyłotrze terroryzującym pogrążone w mroku miasteczko i eliminującym kolejne ofiary niczym pionki na szachownicy, szybko trafimy w ślepy zaułek. Owszem, śmierci równie osobliwych jak ta z otwierającej sceny będzie tu jeszcze kilka, lecz gdy tylko przyjrzymy się motywacjom zabójcy, okaże się, że twórcy prowadzą nas w zupełnie innym kierunku. To przede wszystkim opowieść o relatywizmie moralnym.

Poważniejszy, niż sugeruje tytuł

To, co bodaj najbardziej mnie zaskoczyło w przypadku Człowieka pary, to fakt, że jest to opowieść całkowicie na serio. Nie żaden żart ani satyra, lecz dramat o kryminalnym zapleczu, napędzany elementami fantastyki naukowej. Ta nie służy wyłącznie widowiskowym efektom, lecz stanowi fundament całej historii i nadaje sens działaniom bohaterów. Motyw paliwa z czasem nabiera zupełnie nowego znaczenia, stając się jednym z filarów motywacji tytułowej postaci. To właśnie on napędza pragnienie zemsty bohatera, który powraca, by ostatecznie rozprawić się z mrocznymi sekretami Białego Ośrodka.

W historii bierze udział wspominana już dziennikarka, a także prowadzący śledztwo detektyw. Jest nawet youtuber, którego działalność Człowieka pary intryguje na tyle mocno, że postanawia rozpocząć własne dochodzenie. Po przeciwnej stronie stoją gangsterzy i inni przedstawiciele miejskiego podziemia. Pytanie brzmi jednak: komu tak naprawdę służy tytułowy bohater i kto jest prawdziwym celem jego zemsty?

Netflix przypomniał o zapomnianym filmie Ishirō Hondy

Za produkcję serialu odpowiada legendarna japońska wytwórnia Toho – studio, które przez dekady budowało swoją pozycję dzięki filmom o Godzilli i innych kaiju. Co ciekawe, Człowiek para jest remakiem filmu z 1960 roku o tym samym tytule, wyreżyserowanego przez Ishirō Hondę. To postać wręcz ikoniczna dla Toho – twórca pierwszej Godzilli, reżyser ośmiu filmów z udziałem słynnego potwora oraz wielu innych klasyków japońskiego kina science fiction.

Na tle jego imponującego dorobku pierwotny Człowiek para pozostaje jednak raczej przypisem niż dziełem, które na trwałe zapisało się w historii kina. Powstał pomiędzy kolejnymi odsłonami Godzilli i z czasem popadł w zapomnienie. Dopiero Netflix postanowił tchnąć w ten pomysł nowe życie. Co istotne, oba dzieła różnią się podejściem do opowiadanej historii. Honda postawił na zwartą opowieść o detektywie prowadzącym śledztwo w sprawie tajemniczego zabójcy. Twórcy serialu znacznie poszerzyli tę formułę, rozbudowując fabułę o liczne wątki i nowych bohaterów. To decyzja, która przynosi zarówno wymierne korzyści, jak i problemy.

Ambicje większe niż tempo opowieści

Największą konsekwencją gatunkowej niejednoznaczności jest sposób prowadzenia narracji. Jest tu miejsce na ckliwe dramaty i podniosłe momenty, ale też sceny rodem z kina grozy, które bardzo szybko zostają przełamane charakterystycznym dla Japończyków, bezpośrednim humorem skutecznie rozładowującym napięcie. Człowiek para pozostaje jednak produkcją nierówną – zarówno pod względem narracji, jak i tempa opowieści.

Doceniam, że niemal każdy odcinek przynosi jakiś zwrot akcji. Scenariusz konsekwentnie przypomina, że choć zdążyliśmy już oswoić się z rolą konkretnej postaci, wcale nie oznacza to, że nie skrywa ona tajemnicy, którą interwencja Człowieka pary za moment brutalnie obnaży. Problem w tym, że serial chwilami popada w przesadny, wręcz egzaltowany dramatyzm. Na domiar złego, prócz rozwijanej powoli i bardzo czytelnie intrygi, stosunkowo niewiele się tu dzieje, a naprawdę widowiskowe sceny akcji można policzyć na palcach jednej ręki. Już oryginał z 1960 roku miewał problemy z tempem, lecz tam zamykało się to w pełnometrażowej formule. Tutaj tę samą historię rozciągnięto do ośmiu odcinków, przez co nie brakuje przestojów i scen sprawiających wrażenie wypełnionych – nomen omen – zbędnym gazem.

Realizacja potrafi przykryć scenariuszowe potknięcia

To, czego scenariuszowi nie zawsze udaje się obronić, twórcy nadrabiają realizacją. Bardzo spodobała mi się praca kamery, która płynnie dostosowuje się do charakteru poszczególnych scen. W bardziej intymnych momentach pozostaje spokojna i skupiona na bohaterach, by w scenach akcji bez wahania nabrać dynamiki. Nie brakuje jej przy tym filmowej finezji.