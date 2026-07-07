To miał być wielki powrót Halo. Nowa gra sieciowa podobno została skasowana

Nieoficjalne doniesienia wskazują, że Microsoft porzucił jeden z najważniejszych projektów serii.

Wygląda na to, że fani Halo, lubujący się w multiplayer, będą musieli uzbroić się w większą cierpliwość. Według najnowszych doniesień Microsoft miał skasować niezapowiedziany projekt sieciowej odsłony kultowej serii. Informacje pojawiają się zaledwie kilka dni po kolejnej fali zwolnień w strukturach Xboxa i wpisują się w coraz trudniejszą sytuację marki. Halo Studios miało postawić wszystko na inną grę Źródłem informacji jest Rebs Gaming, jeden z najbardziej rozpoznawalnych twórców zajmujących się serią Halo. Według jego ustaleń projekt o roboczej nazwie Project Ekur został definitywnie wstrzymany, a prace nad nim zakończono.

Jak twierdzi insider, przez większą część ubiegłego roku zespół rozwijał nową grę nastawioną na rozgrywkę wieloosobową. Z czasem jednak większość deweloperów miała zostać przeniesiona do prac nad Halo: Campaign Evolved, czyli nową odsłoną koncentrującą się na kampanii fabularnej, której premiera planowana jest na 28 lipca.

GramTV przedstawia:

Na razie Halo Studios ani Microsoft nie odniosły się do tych doniesień, dlatego należy traktować je wyłącznie jako nieoficjalne informacje. Sam Rebs Gaming zaznacza również, że studio mogło równolegle rozwijać więcej niż jeden projekt sieciowy, więc nie oznacza to definitywnego końca planów związanych z trybem multiplayer. Jeżeli jednak informacje się potwierdzą, będzie to kolejny cios dla marki Halo. Seria od kilku lat zmaga się z problemami po chłodnym przyjęciu Halo Infinite, a ostatnie zmiany organizacyjne i zwolnienia w strukturach Microsoftu tylko zwiększyły niepewność wokół przyszłości jednego z najważniejszych ekskluzywnych cykli Xboxa. Fani mogą mieć jedynie nadzieję, że anulowanie Project Ekur oznacza zmianę priorytetów, a nie rezygnację z nowej sieciowej odsłony Halo.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









