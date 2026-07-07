Nowe gry w PlayStation Plus Essential już czekają. Oferta na lipiec trafiła do graczy

PlayStation Plus Essential – lipcowe gry już dostępne
Zgodnie z wcześniejszym harmonogramem, właśnie wystartowała nowa oferta PlayStation Plus Essential. Abonenci podstawowego wariantu usługi mogą już dodać do swojej biblioteki trzy produkcje, które pozostaną dostępne tak długo, jak aktywna będzie subskrypcja.
Największą atrakcją zestawu jest Call of Duty: Modern Warfare 3 w wersjach na PS4 i PS5. Produkcja Activision dołącza do usługi wraz z dwiema znacznie mniejszymi, ale bardzo dobrze ocenianymi grami niezależnymi.
W bezpośredniej kontynuacji bijącej rekordy popularności gry „Call of Duty: Modern Warfare II” kapitan Price i Task Force 141 stają twarzą w twarz z największym zagrożeniem. Ultranacjonalistyczny zbrodniarz wojenny Władimir Makarow rozszerza swoje wpływy na cały świat, zmuszając Task Force 141 do walki jak nigdy dotąd.
Pozostałe tytuły to CrossCode, klasyczne RPG akcji inspirowane grami 16-bitowymi, oraz For the King II, kontynuacja strategicznego RPG z elementami roguelike i kooperacją. Obie produkcje również dostępne są na konsolach PS4 i PS5.
Ta inspirowana stylem retro gra RPG akcji 2D może cię naprawdę zaskoczyć. CrossCode łączy grafikę w stylu 16-bitowego SNES-a z płynną fizyką, dynamicznym systemem walki i wciągającą mechaniką łamigłówek, a wszystko to w ramach porywającej fabuły science fiction.
GramTV przedstawia:
Królowa Rosomon, niegdyś uwielbiana przez swój lud, zwróciła się przeciwko swoim poddanym, skazując ich na niewolę w mrocznych kopalniach Fahrul, a jednocześnie zawierając sojusze z złowrogimi i wrogimi siłami.
Zbierz swoją drużynę w trybie współpracy dla czterech graczy lub wyrusz samotnie na przygodę przez Fahrul, ryzykując wszystko, by walczyć z tyraniczną królową i położyć kres jej opresyjnym rządom.
Lipcowa oferta PlayStation Plus Essential jest już aktywna i wszystkie trzy gry można przypisać do swojego konta bez dodatkowych opłat w ramach aktywnej subskrypcji.
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