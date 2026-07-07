Nowe gry w PlayStation Plus Essential już czekają. Oferta na lipiec trafiła do graczy

Trzy produkcje trafiły już do biblioteki abonamentu i można je dodawać do swoich kont.

Sony udostępniło lipcową ofertę PlayStation Plus Essential. Zgodnie z rozpiską ujawnioną na początku bieżącego miesiąca, od dziś abonenci mogą przypisać do swoich kont trzy nowe gry.

PlayStation Plus Essential – lipcowe gry już dostępne

Zgodnie z wcześniejszym harmonogramem, właśnie wystartowała nowa oferta PlayStation Plus Essential. Abonenci podstawowego wariantu usługi mogą już dodać do swojej biblioteki trzy produkcje, które pozostaną dostępne tak długo, jak aktywna będzie subskrypcja.