Nowy dodatek do Wiedźmina 3 później niż zakładano? Jest nowy termin premiery

Na rozszerzenie mamy poczekać nieco dłużej.

Jeszcze na początku bieżącego miesiąca kolejne źródło potwierdziło istnienie dodatku do Wiedźmina 3: Dziki Gon, który ma zostać przygotowane przez Fool's Theory oraz CD Projekt Red. Polskie studio nadal oficjalnie nie potwierdziło dodatku, chociaż DLC miałoby zadebiutować już w maju. Teraz jeden z analityków rynku kapitałowego w rozmowie ze Strefą Inwestorów ujawnił, że dodatek do Wiedźmina 3 może pojawić się na rynku nieco później. Wskazał, że najbardziej prawdopodobnym oknem wydawniczym dla potencjalnego rozszerzenie może być wrzesień. Taki termin miałby pozwolić CD Projekt Red uniknąć bezpośredniej konkurencji z jedną z największych premier branży, czyli Grand Theft Auto 6. Wiedźmin 3 – nowy dodatek zadebiutuje dopiero we wrześniu? Zdaniem analityka, jeśli projekt rzeczywiście powstaje, wydanie go przed listopadem byłoby logicznym ruchem z punktu widzenia strategii wydawniczej. Jesienny okres często sprzyja premierom gier, a jednocześnie daje deweloperowi dodatkowy czas na dopracowanie zawartości.

W modelu nie uwzględniałem DLC do Wiedźmina 3, ale tak jak pewnie wszyscy zakładam, że CD Projekt będzie próbować wydać DLC przed terminem premiery nowego GTA, żeby uniknąć tego ciężkiego dla innych tytułów okresu. Zatem na pewno przed listopadem, prawdopodobnie gdzieś III kwartał. Myślę, że wrzesień jest najlepszym okienkiem. W lato gracze są na wakacjach, a wrzesień to wydaje się fajny okres ‘back to school’. Jednak może być różnie. Mogą wpaść na pomysł, żeby wydać za dwa, trzy miesiące. Spekulacje dotyczące ewentualnego DLC do Wiedźmina 3 pojawiają się już od kilku miesięcy. W grudniu ubiegłego roku analitycy z Noble Securities wskazywali nawet na maj jako możliwy termin premiery rozszerzenia. Najnowsza prognoza sugeruje jednak bardziej zachowawcze podejście i zakłada dodatkowy czas na dopracowanie projektu. Możemy się przerzucać potencjalnymi terminami, ale spółka uwzględnia zapewne wiele czynników, które wpływają na okienko wydawnicze. Pewnie też będą musieli dopilnować czy jakość od strony Fools Theory jest w pełni zadowalająca, więc ja wolę założyć, że to będzie troszeczkę później.

GramTV przedstawia:

Analityk zwrócił także uwagę na skalę inwestycji, jakie CD Projekt planuje przeznaczyć na rozwój nowych produkcji. Według jego szacunków w samym czwartym kwartale nakłady na projekty gamingowe mogą wynieść około 130 do 140 milionów złotych. W całym roku inwestycje w nowe gry mogą natomiast przekroczyć 600 milionów złotych. Przedstawiciele CD Projektu wspominali wcześniej o trzech niezapowiedzianych projektach, w tym dwóch związanych z grami. Zdaniem analityka największym z nich może być właśnie nowe rozszerzenie do Wiedźmina 3. Wiemy z kolei, że jednym z tych projektów nie będzie dodatek do Cyberpunka 2077. Ostatnio studio przyznało, że żadne nowe rozszerzenie do gry nie znajduje się obecnie w planach. Kiedy nowy Wiedźmin i Cyberpunk? Znamy daty premier – mniej więcej

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.