Bestsellerowy thriller zmierza na Netflixa. Ekranizacja głośnej powieści w pierwszych zdjęciach i z datą premiery

Radosław Krajewski
2026/04/30 18:00
Netflix ogłosił datę premiery mrocznego thrillera.

Netflix ujawnił szczegóły dotyczące swojego nowego thrillera psychologicznego Szeptacz. Produkcja oparta na bestsellerowej powieści Alexa Northa trafi do widzów na całym świecie już 28 sierpnia.

Szeptacz – ekranizacja bestsellerowego thrillera z datą premiery

W centrum historii znajduje się owdowiały pisarz specjalizujący się w literaturze kryminalnej. Jego życie rozpada się, gdy ośmioletni syn zostaje porwany. W desperackiej próbie odnalezienia dziecka mężczyzna zwraca się o pomoc do swojego ojca, emerytowanego detektywa, z którym od lat nie utrzymuje kontaktu. W trakcie śledztwa na jaw wychodzi powiązanie z dawną sprawą seryjnego mordercy znanego jako „Szeptacz”, co prowadzi bohaterów na wyjątkowo mroczną ścieżkę.

W obsadzie znaleźli się: Robert De Niro, Michelle Monaghan oraz Adam Scott, a także Hamish Linklater, Owen Teague, Acston Luca Porto i Will Brill. Za reżyserię odpowiada James Ashcroft, twórca filmu Klątwa Jenny Pen. Scenariusz przygotowali Ben Jacoby i Chase Palmer.

Za produkcję odpowiadają Anthony Russo, Joe Russo, Angela Russo Otstot, Michael Disco oraz Kassee Whiting. Funkcję producentów wykonawczych pełnią Marcus Viscidi, Tim Connors i Alex Leb.

Netflix zaprezentował również pierwsze materiały promocyjne, które sugerują, że widzów czeka gęsty, niepokojący klimat i historia pełna napięcia. Ujęcia z filmu Szeptacz zobaczycie poniżej.

Źródło:https://deadline.com/2026/04/the-whisper-man-release-date-unveiled-netflix-1236875861/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

