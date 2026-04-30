Bestsellerowy thriller zmierza na Netflixa. Ekranizacja głośnej powieści w pierwszych zdjęciach i z datą premiery

Netflix ujawnił szczegóły dotyczące swojego nowego thrillera psychologicznego Szeptacz. Produkcja oparta na bestsellerowej powieści Alexa Northa trafi do widzów na całym świecie już 28 sierpnia.

W centrum historii znajduje się owdowiały pisarz specjalizujący się w literaturze kryminalnej. Jego życie rozpada się, gdy ośmioletni syn zostaje porwany. W desperackiej próbie odnalezienia dziecka mężczyzna zwraca się o pomoc do swojego ojca, emerytowanego detektywa, z którym od lat nie utrzymuje kontaktu. W trakcie śledztwa na jaw wychodzi powiązanie z dawną sprawą seryjnego mordercy znanego jako „Szeptacz”, co prowadzi bohaterów na wyjątkowo mroczną ścieżkę.