Czy to kultowe RPG oparte na dialogach da się ukończyć… bez rozmów? Gracz podjął nietypowe wyzwanie

Eksperyment pokazuje, jak elastyczne potrafi być Disco Elysium.

Disco Elysium to jedna z tych produkcji, które praktycznie definiują się poprzez dialogi. To właśnie rozmowy, wybory i rozbudowane teksty stanowią fundament całej rozgrywki. Nic więc dziwnego, że jeden z graczy postanowił sprawdzić coś pozornie absurdalnego — czy da się przejść tę grę… unikając rozmów. Disco Elysium – można przejść bez rozmów? Przypomnijmy, że Disco Elysium to nietypowe RPG, w którym wcielamy się w zniszczonego życiowo detektywa próbującego rozwiązać sprawę morderstwa w mieście Revachol. Zamiast klasycznej walki gra stawia na dialogi, wybory moralne i rozwój psychiki bohatera — jego myśli i wewnętrzne konflikty są równie ważne jak śledztwo. Za produkcję odpowiada studio ZA/UM, które stworzyło jedną z najbardziej oryginalnych i nagradzanych gier RPG ostatnich lat.

Czy da się tę grę przejść bez rozmów? Pomysł brzmi jak zaprzeczenie sensu istnienia Disco Elysium. W końcu to RPG, w którym większość akcji dzieje się w głowie bohatera i w jego interakcjach z innymi postaciami. Okazuje się jednak, że system gry daje więcej swobody, niż mogłoby się wydawać.

Udostępniony materiał pokazuje jak pewien gracz podjął próbę maksymalnego ograniczenia dialogów, omijając rozmowy tam, gdzie tylko było to możliwe, wybierając najkrótsze opcje lub całkowicie ignorując niektóre interakcje. W praktyce oznaczało to zupełnie inne podejście do rozgrywki — bardziej „mechaniczne”, skupione na eksploracji i zadaniach, a nie na narracji. Eksperyment pokazał, że choć gra została zaprojektowana jako doświadczenie narracyjne, wciąż daje przestrzeń do nietypowych stylów gry. Nie oznacza to jednak, że taka forma przejścia oddaje pełnię jej potencjału — wręcz przeciwnie, wiele kluczowych elementów fabuły i charakteru postaci zostaje w ten sposób pominiętych. To kolejny przykład na to, jak gracze potrafią testować granice projektów, które wydają się mieć jasno określone zasady.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










