The Blood of Dawnwalker zaoferuje rozbudowaną historię. Tyle czasu zajmie przejście gry

Jak zdradzili deweloperzy przejście gry zajmuje obecnie od 55 do 70 godzin. Twórcy podkreślają, że jest to dopiero początek większej opowieści i planują rozwijać ją w kolejnych częściach.

W Rebel Wolves wyraźnie czuć ekscytację przed premierą. Wczoraj polskie studio zaprezentowało nowy zwiastun, gameplay oraz ujawniło datę premiery The Blood of Dawnwalker. Gra zapowiada się na jedną z najciekawszych propozycji tego roku, a teraz poznaliśmy czas potrzeby do ukończenia przygody.

W pewnym sensie sprawiło to, że wiele historii w grze stało się opcjonalnych. Dzięki temu mogliśmy przygotować różne zakończenia i rozwiązania, które nadal pozwalają ukończyć grę w określonym momencie – tłumaczy Rafał Jankowski.

W pewnym momencie fabuły gracz może zdecydować się na bezpośrednią konfrontację z Brencisem, pomijając wiele wątków pobocznych. Oczywiście wiąże się to ze znacznie większym wyzwaniem.

Większość zawartości gry będzie można ukończyć przed upływem czasu. A nawet gdy limit zostanie przekroczony, nie oznacza to końca gry. Pojawiają się konsekwencje, ale historia toczy się dalej – dodał Mateusz Tomaszkiewicz.

Nie chcemy karać gracza za to, że po prostu gra. Dlatego staraliśmy się znaleźć idealny balans, w którym nie czujesz presji czasu, ale jednocześnie masz świadomość, że wielkie wydarzenie zbliża się coraz bardziej.

Twórcy odnieśli się również do kontrowersyjnej kwestii 30 dni i nocy, aby odnaleźć rodzinę głównego bohatera, czyli Coena. Każda istotna decyzja przesuwa czas do przodu. Zadania poboczne, wybory dialogowe, a nawet rozwijanie umiejętności mają swoją cenę. Mimo ogromnego świata pełnego jaskiń, osad, bagien i ukrytych ścieżek, system ten został zaprojektowany tak, by nie ograniczać swobody gracza.

The Blood of Dawnwalker to nie jest punkt końcowy, tylko początek historii. Mamy już zaplanowaną opowieść rozciągniętą na kolejne epoki. To dopiero początek – przyznał Konrad Tomaszkiewicz.

Konsekwencje wyborów mają ogromne znaczenie. W trakcie gry Coen otrzymuje kilka zadań, między innymi zebranie ziół dla chorej matki czy pomoc mieszkańcowi o imieniu Gremla. Decyzja o tym, które zadania wykonać, wpływa na dalsze wydarzenia. W jednym ze scenariuszy Gremla zostaje brutalnie zamordowany, a matka bohatera ginie.

Świat gry nie zatrzymuje się nawet wtedy, gdy postacie umierają. Dodatkowym elementem jest wskaźnik głodu krwi. Jeśli spadnie zbyt nisko, Coen traci kontrolę, a każda opcja dialogowa zmienia się w nieodparte wezwanie do poddania się żądzy.

Tego elementu nie było w grze od początku. Pojawił się naturalnie i tak dobrze pasował do całości, że dziś wydaje się, jakby był z nami od zawsze. Wprowadzenie go do otwartej struktury narracyjnej było wyzwaniem, ale dzięki temu gra jest znacznie ciekawsza – dodał Mateusz Tomaszkiewicz.

Zaspokajanie głodu nie ogranicza się do ludzi. Coen może polować także na zwierzęta, co bywa mniej problematyczne niż eliminowanie ważnych postaci. Relacje z sojusznikami również nie są oczywiste, a część z nich może zdradzić bohatera.

Twórcy przygotowali także lżejsze momenty. W jednym z zadań pobocznych można odnaleźć ukochaną świnię mieszkańca wioski. Po jej odnalezieniu okazuje się, że właściciel chce ją zabić. Gracz może wziąć w tym udział, odmówić lub wykupić zwierzę, jeśli posiada odpowiednią ilość pieniędzy.

Przypomnijmy, że The Blood of Dawnwalker zadebiutuje już 3 września tego roku. Gra zmierza na konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S, a także na komputery osobiste, gdzie ujawniono już pełne wymagania sprzętowe.