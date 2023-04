Nowy Deus Ex zabierze nas do Azji Południowej? Oferta pracy źródłem spekulacji

Na początku listopada ubiegłego roku Jason Schreier informował, że Eidos Montreal pracuje obecnie nad nową odsłoną serii Deus Ex. Dziennikarz zaznaczył jednak wówczas, że produkcja znajduje się obecnie na „bardzo, bardzo wczesnym” etapie. Tymczasem kanadyjskie studio opublikowało nowe ogłoszenie o pracę, które może zdradzać nieco szczegółów na temat kolejnej części wspomnianego cyklu.

Opublikowana przez Eidos Montreal oferta pracy może zdradzać szczegóły na temat nowej odsłony serii Deus Ex

W opisie oferty dla młodszego pisarza poinformowano, że idealny kandydat powinien posiadać „wykształcenie w dziedzinie nauki i/lub technologii”, co może sugerować, że poszukiwana osoba będzie pracować nad nową grą z uniwersum Deus Ex. To jednak nie koniec interesujących informacji, które zawiera wspomniane ogłoszenie.



Eidos Montreal poszukuje bowiem pisarza, który może pochwalić się również „wykształceniem akademickim w zakresie studiów związanych z Azją Południową i/lub równoważnej wiedzy kulturowej”. Ten fragment sugeruje natomiast, że akcja nowego Deus Ex może zostać osadzona na terenie jednego z krajów ze wspomnianego regionu.



Oczywiście deweloperzy ze studia Eidos Montreal nie ujawnili, nad jakim dokładnie tytułem będzie pracować poszukiwana osoba. Według listopadowych doniesień Jasona Schreira kanadyjski zespół ma obecnie rozwijać również zupełnie nowe IP. Nie pozostaje nam więc nic innego, jak cierpliwie czekać na pierwsze konkrety dotyczące obu projektów.



Na koniec przypomnijmy, że ostatnia pełnoprawna odsłona serii Deus Ex, czyli Deus Ex: Rozłam Ludzkości, zadebiutowała na rynku w 2016 roku. Produkcja dostępna jest na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Cyberterroryzm i trudne pytania – recenzujemy Deus Ex: Rozłam Ludzkości.