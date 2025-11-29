Clockwork Revolution z nieoficjalnym terminem premiery. Nie będziemy czekać zbyt długo?

W sieci pojawiły się nowe poszlaki, które sugerują, że nowa produkcja inXile entertainment trafi na rynek szybciej, niż moglibyśmy się spodziewać.

Na Xbox Games Showcase 2025 zaprezentowano nowy zwiastun Clockwork Revolution. Niestety nie otrzymaliśmy wówczas nawet przybliżonego terminu premiery wspomnianego tytułu. Niewykluczone jednak, że nowa produkcja studia inXile entertainment zadebiutuje szybciej, niż moglibyśmy się spodziewać, a przynajmniej tak sugerują najnowsze poszlaki.

Premiera Clockwork Revolution od inXile Entertainment już w 2026 roku?

Autorem całego zamieszania jest Nathan Long, który pracował w inXile entertainment (dzięki GamingBolt). Deweloper na swoim profilu na LinkedIn pochwalił się, że był autorem tekstów i odpowiadał za projekt narracji w nadchodzącej produkcji wspomnianego studia. Long w swoim CV zdradził również, że Clockwork Revolution ma zadebiutować na rynku w 2026 roku.