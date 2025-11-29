Zaloguj się lub Zarejestruj

Clockwork Revolution z nieoficjalnym terminem premiery. Nie będziemy czekać zbyt długo?

Mikołaj Ciesielski
2025/11/29 11:30
W sieci pojawiły się nowe poszlaki, które sugerują, że nowa produkcja inXile entertainment trafi na rynek szybciej, niż moglibyśmy się spodziewać.

Na Xbox Games Showcase 2025 zaprezentowano nowy zwiastun Clockwork Revolution. Niestety nie otrzymaliśmy wówczas nawet przybliżonego terminu premiery wspomnianego tytułu. Niewykluczone jednak, że nowa produkcja studia inXile entertainment zadebiutuje szybciej, niż moglibyśmy się spodziewać, a przynajmniej tak sugerują najnowsze poszlaki.

Clockwork Revolution
Clockwork Revolution

Premiera Clockwork Revolution od inXile Entertainment już w 2026 roku?

Autorem całego zamieszania jest Nathan Long, który pracował w inXile entertainment (dzięki GamingBolt). Deweloper na swoim profilu na LinkedIn pochwalił się, że był autorem tekstów i odpowiadał za projekt narracji w nadchodzącej produkcji wspomnianego studia. Long w swoim CV zdradził również, że Clockwork Revolution ma zadebiutować na rynku w 2026 roku.

Niestety inXile entertainment nie odniosło się do informacji ujawnionych przez byłego pracownika studia. Zainteresowanym graczom pozostaje mieć nadzieję, że twórcy Clockwork Revolution ujawnią wkrótce termin premiery swojej produkcji. Wielkimi krokami zbliża się gala The Game Awards 2025, która wydaje się idealnym miejscem do tego typu ogłoszeń.

Na koniec przypomnijmy, że Clockwork Revolution powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami nowa produkcja inXile entertainment w dniu swojej premiery ma trafić również w ręce abonentów Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass.

Źródło:https://gamingbolt.com/clockwork-revolution-former-writers-linkedin-profile-indicates-2026-release-window-rumour

