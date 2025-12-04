Armored Core 6 wraca na radar graczy. The Game Awards 2025 z niespodzianką od FromSoftware?

FromSoftware może coś szykować.

FromSoftware, powszechnie znane między innymi z gry Elden Ring, posiada w swoim dorobku również inną wysoko cenioną markę z wierną bazą fanów, jaką jest Armored Core. Dla entuzjastów tej drugiej franczyzy wkrótce mogą pojawić się ekscytujące wiadomości. Ostatnie poruszenie w społeczności graczy wywołała niespodziewana aktualizacja, jaką otrzymał tytuł Armored Core 6: Fires of Rubicon w bazie danych SteamDB. Armored Core 6 nagle zaktualizowane na SteamDB. Fani podejrzewają zapowiedź na TGA 2025 Na SteamDB pojawiła się bowiem nowa aktualizacja wprowadzona przez deweloperów, datowana na 3 grudnia 2025 roku. Chociaż szanse na nowe ogłoszenia mogą wydawać się małe, istnieją przesłanki, dla których Armored Core miałoby się pojawić na The Game Awards 2025. Spekuluje się, że gra może otrzymać nową zawartość.

Należy jednak pamiętać, że obecność aktualizacji na SteamDB nie zawsze jest ostatecznym wskaźnikiem dodawania nowej zawartości do gier. W niektórych przypadkach może to oznaczać jedynie szybki patch lub aktualizację pliku dla wersji PC. Niemniej jednak, fani Armored Core mogą mieć nadzieję, że tym razem ich spekulacje okażą się zasadne, chociaż potencjalne DLC prawdopodobnie byłoby już zapowiedziane jakiś czas temu.

GramTV przedstawia:

Seria Armored Core, podobnie jak Elden Ring czy Soulsy ma bardzo oddanych fanów. Wzrost popularności FromSoftware sprawił, że do studia napłynęła masa nowych graczy, którzy z ciekawością sprawdzili, czym jest Armored Core. Z uwagi na to, że od debiutu gry minęły już dwa lata bez większych rozszerzeń, dla społeczności bardziej realistyczne wydaje się ogłoszenie nowej odsłony, czyli Armored Core 7, niż premierę dużego dodatku do Armored Core 6 na wzór Nightreign. Nie można jednak całkowicie wykluczyć niespodzianki ze strony FromSoftware. Na koniec przypomnijmy, że Armored Core 6: Fires of Rubicon zadebiutowało 25 sierpnia 2023 roku. Gra jest dostępna na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S.

Patrycja Pietrowska ​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.



