Nowy Deus Ex znajduje się już rzekomo w produkcji, ale do premiery długa droga

O nowej odsłonie serii Deus Ex już na początku sierpnia wspominał Jeff Grubb. Znany branżowy insider i dziennikarz informował wówczas, że deweloperzy ze studia Eidos Montreal chcą stworzyć kolejną część cyklu i zależy im, aby produkcja „zrobiła to, czego nie zrobił Cyberpunk 2077”. Tymczasem do sieci trafiły kolejne informacje związane ze wspomnianym tytułem. Wiele wskazuje bowiem na to, że twórcy otrzymali zielone światło na stworzenie gry, ale fani muszą uzbroić się w cierpliwość.

Eidos Montreal pracuje nad kolejną odsłoną serii Deus Ex

Jason Schreier poinformował za pośrednictwem Twittera, że studio Eidos Montreal pracuje obecnie nad nową odsłoną serii Deus Ex, ale produkcja znajduje się obecnie na „bardzo, bardzo wczesnym” etapie. Dodatkowo studio ma obecnie rozwijać również zupełnie nowe IP. Twórcy współpracują także z Microsoftem i wspierają zespół odpowiedzialny za nadchodzącą część Fable, do którego dołączył niedawno doświadczony deweloper.



Schreier zdradził także, że deweloperzy z Eidos Montreal anulowali grę inspirowaną serialem Stranger Things. Decyzja ta była spowodowana cięciem kosztów przez firmę Embracer Group, która zdecydowała się zamknąć studio Onoma, które wcześniej funkcjonowało jako Square Enix Montreal.



Na koniec przypomnijmy, że ostatnia pełnoprawna odsłona serii Deus Ex, czyli Deus Ex: Rozłam Ludzkości, zadebiutowała na rynku w 2016 roku. Produkcja dostępna jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Cyberterroryzm i trudne pytania – recenzujemy Deus Ex: Rozłam Ludzkości.

