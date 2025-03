Nie chciał grać w DCU, wybrał Opowieści z Narnii. Topowa gwiazda w widowisku Netflixa

Zdjęcia do filmu rozpoczną się latem 2025 roku w Wielkiej Brytanii i potrwają do Bożego Narodzenia. Obecnie trwają przesłuchania do ról dziecięcych bohaterów, którzy mają mieć około 10–11 lat. Wstępne informacje sugerują, że produkcja wejdzie w pełną fazę realizacji jesienią tego roku. Wybór aktorów dziecięcych może okazać się kluczowy, ponieważ to ich postacie poprowadzą widzów przez początek magicznego świata Narnii.

Premiera Narnii zaplanowana jest na listopad 2026 roku, a film trafi także do kin IMAX. Według raportu Observera budżet produkcji prawdopodobnie przekroczy 200 milionów dolarów, co czyni ją jednym z największych projektów Netflixa. Wszystko wskazuje na to, że studio wiąże ogromne nadzieje z tą franczyzą i chce powtórzyć sukces Barbie z Gretą Gerwig u steru.