Amazon wydał fortunę na wykup Jamesa Bonda. Oszałamiająca kwota

Wczoraj doszło do prawdziwego trzęsienia ziemi w branży filmowej. Amerykańskie media poinformowały, że wieloletni producenci filmów o Jamesie Bondzie, Barbara Broccoli i Michael G. Wilson, nie będą dłużej sprawować kreatywnej kontroli nad serią. Te w całości przechodzą we władanie Amazona, który wcześniej wykupił wytwórnię MGM. Teraz poznaliśmy zawrotną kwotę, którą Jeff Bezos przeznaczył na zakup praw do agenta 007. Podana cena robi wrażenie.

Amazon kupił twórczą kontrolę nad Jamesem Bondem za 1 miliard dolarów

Według Deadline Amazon zapłacił około 1 miliarda dolarów dwójce producentów, aby zyskać pełną twórczą władzę nad Jamesem Bondem. Warto przypomnieć, że korporacja już wcześniej zapłaciła 8,5 miliarda dolarów na zakup MGM, chociaż studio było wyceniane na 3,5-4 miliardy dolarów. Amazonowi od początku zależało głównie na prawach do Jamesa Bonda, ale to Broccoli i Wilson decydowali o przyszłości serii. Teraz to się zmieni.