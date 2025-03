Spider-Man 4 z wielką gwiazdą. Aktorka ze Stranger Things wystąpi w filmie, wcześniej typowana była do X-Menów

Duże nazwisko dołączyło do MCU.

Prace na planie Spider-Mana 4 rozpoczną się latem tego roku, więc twórcy filmu muszą powoli kompletować obsadę. Właśnie potwierdzono, że nową aktorką, która dołączyła do serii jest Sadie Sink. Widzowie mogą kojarzyć aktorkę ze Stranger Things, Wieloryba, a także trzyczęściowej Ulicy Strachu od Netflixa. Wkrótce zadebiutuje jej nowy film O’Dessa, który swoją premierę będzie miał jeszcze w tym miesiącu na Disney+.

Sadie Sink wcześniej typowana była do roli Jean Gray do nowych X-Menów. Najwyraźniej te plany się zmieniły i ostatecznie młoda aktorka dołączyła do świata Spider-Mana.