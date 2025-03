Nowe wieści o Lords of the Fallen 2. Walter Mair skomponuje muzykę do gry

Znany kompozytor Walter Mair, odpowiedzialny między innymi za muzykę do Call of Duty: Modern Warfare III oraz serialu Liaison, stworzy ścieżkę dźwiękową do mrocznego RPG akcji Lords of the Fallen 2.

Nadchodząca kontynuacja Lords of the Fallen ma wprowadzić bardziej przystępną stylistykę wizualną, aby przyciągnąć szerszą grupę graczy. Inspiracją do tego ma być Elden Ring. To samo tyczy się także ścieżki dźwiękowej, nad którą ma pracować znany kompozytor. Twórcy ujawnili kto skomponuje muzykę do nowego Lords of the Fallen Walter Mair to uznany muzyk tworzący monumentalne, orkiestrowe ścieżki dźwiękowe, jak również eksperymentalne utwory łączące elektronikę i muzykę akustyczną. Jego kompozycje mogliście usłyszeć w wielu filmach, serialach, dokumentach oraz grach wideo.

Najważniejsze projekty Maira: Call of Duty: Modern Warfare III (2023) – nominacja do BAFTA oraz Ivor Novello Award, a także 7 nominacji do Game Audio Network Guild (GANG) Awards w kategoriach takich jak Audio Roku i Najlepszy dźwięk filmowy.

– nominacja do BAFTA oraz Ivor Novello Award, a także 7 nominacji do Game Audio Network Guild (GANG) Awards w kategoriach takich jak Audio Roku i Najlepszy dźwięk filmowy. Liaison (2022, Apple TV+) – serial z Evą Green i Vincentem Casselem.

– serial z Evą Green i Vincentem Casselem. The Bricklayer (2022) – thriller akcji z Aaronem Eckhardtem i Niną Dobrev.

– thriller akcji z Aaronem Eckhardtem i Niną Dobrev. Infinite (2022) – thriller z Asą Butterfieldem i Robertem Sheehanem, premierowo pokazany na Cannes Film Festival.

– thriller z Asą Butterfieldem i Robertem Sheehanem, premierowo pokazany na Cannes Film Festival. Till Death (2021) – survivalowy thriller z Megan Fox.

– survivalowy thriller z Megan Fox. The Unfamiliar (2020) – horror porównywany do Babadook i Pet Sematary, nagrodzony za Najlepszą oryginalną muzykę.

– horror porównywany do Babadook i Pet Sematary, nagrodzony za Najlepszą oryginalną muzykę. Formula 1: Drive to Survive (Netflix, 2020) – ścieżka dźwiękowa do popularnej serii dokumentalnej zdobyła Telly Award i BAFTA za najlepszy dźwięk.

– ścieżka dźwiękowa do popularnej serii dokumentalnej zdobyła Telly Award i BAFTA za najlepszy dźwięk. Lost River (2015) – reżyserski debiut Ryana Goslinga z Saorise Ronan, Christiną Hendricks i Evą Mendes.

Walter Mair ma na koncie wiele prestiżowych nagród, a jego muzyka była doceniana zarówno w świecie gier, jak i kina. Ścieżka dźwiękowa to ważny element gier. Buduje ona odpowiedni klimat i pomaga w narracji. Czy będzie ona jednym z lepszych elementów nowego Lords of the Fallen 2? Przekonamy się prawdopodobnie w przyszłym roku. Przypomnijmy, że nadchodząca odsłona ma się nie skupiać na DEI i tym podobnych co może być kluczowym aspektem dla wielu graczy. Wydawca CI Games i deweloper Hexworks ogłosili, że premiera gry zaplanowana jest na 2026 roku. Produkcja ma zostać wydana na platformach PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.