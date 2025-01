Wydawca Lords of the Fallen o DEI w grach. CI Games nie będzie skupiać się na „czynnikach społeczno-politycznych”

W grudniu dowiedzieliśmy się, że Lords of the Fallen 2 jest już w fazie pełnej produkcji . Poznaliśmy również plany CI Games na 2025 roku – gracze mogą spodziewać się między innymi trailera wspomnianej kontynuacji gry. Podczas ostatniego czatu z inwestorami wydawca ogłosił natomiast, że nie będzie angażować się w tematy społeczne i polityczne w swoich przyszłych produkcjach.

Podczas gdy niektóre gry wideo ostatnio wykorzystały okazję do wplecenia w swoje doświadczenia społecznych lub politycznych czynników, jasne jest, że wielu graczy tego nie docenia. W rezultacie byliśmy świadkami, jak w ubiegłym roku kilka głośnych premier osiągnęło słabe wyniki komercyjne. Nasze gry zawsze będą tworzone z myślą o maksymalizacji przyjemności graczy i sukcesu komercyjnego. W związku z tym nie będziemy w przyszłości integrować żadnych czynników społecznych ani politycznych z tymi doświadczeniami, ponieważ zauważyliśmy, że może to wiązać się z dużym ryzykiem. – przekazał Ryan Hill.

Przy okazji warto przypomnieć, że w 2025 roku CI Games zamierza nadal wspierać Lords of the Fallen. Gracze mogą spodziewać się aktualizacji, aż do wersji 2.0. W planach są też obniżki cen.

Lords of the Fallen zadebiutowało na rynku 13 października 2023 roku. Tytuł dostępny jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zachęcamy również do lektury: Lords of the Fallen - recenzja. Przepraszam, czy to Dark Souls 4?