Lords of the Fallen 2 jest już w fazie pełnej produkcji, potwierdza CI Games

CEO CI Games potwierdza dobre wieści dla oczekujących na kontynuację Lords of the Fallen.

Marek Tymiński, CEO CI Games, przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych dobre wieści dla oczekujących na Lords of the Fallen 2. Zgodnie z informacjami zawartymi we wpisie, gra jest już w fazie pełnej produkcji „od dłuższego czasu w tym roku”. Aktualnie nad tytułem pracuje ponad 200 deweloperów w ramach wewnętrznego zespołu i partnerów współpracujących.

Dodatkowo dowiedzieliśmy się, że kampania marketingowa Lords of the Fallen 2 wystartuje w przyszłym roku. Zainteresowanym nie pozostaje obecnie nic innego, jak oczekiwać na kolejne, dobre informacje ze strony twórców.

Jeśli zaś chodzi o Lords of the Fallen, mroczne RPG akcji zabiera graczy do rozległego świata fantasy. Tytuł pozwala w pełni spersonalizować swoją postać, wybierając z dziewięciu początkowych klas. Po śmierci w grze odradzamy się na nowo w krainie umarłych, gdzie stajemy się celem różnych piekielnych pomiotów.

Na zakończenie przypomnijmy, że Lords of the Fallen zadebiutowało na rynku 13 października 2023 roku. Tytuł dostępny jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Przy okazji zachęcamy do lektury: Lords of the Fallen - recenzja. Przepraszam, czy to Dark Souls 4?

