Nowe Lords of the Fallen zainspiruje się Elden Ring? Twórcy chcą dotrzeć do większego grona odbiorców

Jak już wiemy od jakiegoś czasu, kontynuacja Lords of the Fallen znajduje się obecnie w fazie pełnej produkcji. Tytuł ma wprowadzić znaczne zmiany względem poprzedniej odsłony. Szczególnie widoczne ma to być w fabule, która wprowadzi bardziej “zachodni” klimat. Dowiedzieliśmy się więcej na ten temat przy okazji ostatniej wypowiedzi jednego z twórców.

Lords of the Fallen - wypowiedź twórców o nowym projekcie

Polski zespół odpowiedzialny za nową odsłonę Lords of the Fallen zorganizował ostatnio sesję Q&A, podczas której deweloperzy odpowiadali na pytania. Tytuł znany do tej pory z kodowej nazwy Project 3 ma zawierać wiele kluczowych mechanik, których podstawą będą uwagi graczy co do gry z 2023 roku. Dyrektor marketingu, Ryan Hill, opowiedział nieco o procesie tworzenia zarówno fabuły, jak i rozgrywki: