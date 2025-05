Nowe Opowieści z Narnii przynajmniej TO będą miały wyjątkowe. Oscarowy film przetarł szlak filmowi fantasy

Wygląda na to, że VistaVision przeżywa chwilowe odrodzenie. W ciągu najbliższego roku w tym formacie powstanie pięć głośnych tytułów: oprócz Narnii będą to nowe filmy Emerald Fennell, Paula Thomasa Andersona (mowa o One Battle After Another), Alejandro Gonzáleza Iñárritu i Yorgosa Lanthimosa. Wszystkie mają trafić do kin w 2025 i 2026 roku.

W styczniu ogłoszono, że nowa Narnia zadebiutuje wyłącznie w kinach IMAX i dojdzie do tego w listopadzie 2026 roku. Potem film trafi na Netflix. Wówczas nie było jednak jasne, czy Gerwig zdecyduje się na kręcenie w kamerach IMAX 70 mm. Jak wynika z briefingu inwestorskiego IMAX z kwietnia 2025 roku, film nie został ujęty wśród produkcji realizowanych w tym formacie, a ponieważ zdjęcia ruszają za dwa miesiące, decyzja najprawdopodobniej już zapadła. Czy to oznacza, że możemy szykować się na Opowieści z Narnii nakręcone w wyjątkowo oldschoolowym stylu? Niedawno ujawniono także, kto w filmie zagra jedną z ważniejszych postaci.