Nowe Opowieści z Narnii znalazły swoją Białą Czarownicę. To młoda gwiazda znana z Barbie

Tej aktorki nie wymieniano do tej pory w plotkach.

Trwają castingi do nowej wersji Opowieści z Narnii od Grety Gerwig, który to projekt realizuje dla Netflixa. Niedawno kontrowersje wzbudziły informacje, że reżyserka zamierza zmienić płeć jednej z kluczowych postaci w całej opowieści. Wciąż nie potwierdzono tego castingu, ale teraz amerykańskie serwisy branżowe poinformowały o obsadzeniu młodej aktorki w roli Białej Czarownicy. Rolę tę zdobyła Emma Mackey, która wygrała m.in. z Charli XCX oraz Margaret Qualley, gwiazdą Substancji.

Biała Czarownica, której imię to Jadis, jest główną antagonistką nie tylko Siostrzeńca czarodzieja, którą to powieść zaadaptować ma pierwszy film, ale także najbardziej znanej części Opowieści z Narnii, czyli Lwa, czarownicy i starej szafy. To ona pogrążyła Narnię w wiecznej zimie, w której nigdy nie nadchodzi Boże Narodzenie, i zamieniała swoich wrogów w kamienne posągi.