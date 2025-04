Leonardo DiCaprio strzela na plakacie One Battle After Another. Tymczasem Warner Bros. wciąż nie wie, w jakim kształcie wypuścić film

Warner Bros. postanowiło udostępnić pierwsze plakaty z postaciami z filmu Paula Thomasa Andersona One Battle After Another. Poniżej możesz obejrzeć plakaty Leonardo DiCaprio i Teyany Taylor. Film, w którym grają Leonardo DiCaprio, Regina Hall, Sean Penn, Alana Haim, Teyana Taylor i Chase Infiniti, był wyświetlany testowo co najmniej pięć razy w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Rusza jego kampania promocyjna.

One Battle After Another na pierwszych plakatach. Czy film odniesie sukces?

Jak donoszą zagraniczne źródła, między Warner Bros. a reżyserem trwają obecnie napięcia dotyczące tzw. „ostatecznego cięcia”, czyli wersji filmu, która trafi ostatecznie do kin. Studio i Anderson mają rozbieżne wizje co do kształtu filmu — pierwotnie produkcja trwała 2 godziny i 50 minut, jednak obecnie została skrócona do 2 godzin i 30 minut. Wszystko wskazuje na to, że cięcia są pokłosiem mieszanych reakcji publiczności po testowych pokazach, które nie przekonały kierownictwa Warner Bros.