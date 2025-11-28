Dały nam legendarnego Matrixa. Po latach ich kariera w Hollywood jest nadal w zapaści

Lilly Wachowski rezygnuje z filmu, który miał być jej solowy, pełnometrażowym debiutem. Co dalej z karierą siostró Wachowskich?

Niespodziewany zwrot wokół Trash Mountain. Film, który miał być solowym reżyserskim debiutem Lilly Wachowski, powstaje — ale już bez niej. Reżyserka opuściła projekt, a za kamerą zastąpiła ją Kris Swanberg. Zdjęcia do produkcji, z Zooey Deschanel i Jacki Weaver w obsadzie, ruszyły już w Chicago. Co się stało? Na razie nie wiadomo. Lilly Wachowski nie nakręci filmu, do którego nakręcenia się przymierzała To pierwsza próba Lilly wyjścia na reżyserską scenę po filmie Jupiter: Intronizacja z 2015 roku. W ostatnich latach Wachowski pracowała jedynie nad wczesnymi etapami adaptacji książek o tematyce transpłciowej, m.in. Manhunt Gretchen Felker-Martin czy Confessions of the Fox Jordy’ego Rosenberga. Żaden z tych projektów nie wyszedł poza fazę planowania. Podobnie jak próba przeniesienia na duży ekran queerowego komiksu sci-fi Cosmoknights.

Nie jest tajemnicą, że zarówno Lilly, jak i jej siostra Lana, przez ostatnie dwie dekady zraziły do siebie sporą część Hollywood. Studia obawiają się finansować ich ambitne i bardzo kosztowne przedsięwzięcia, które wielokrotnie kończyły się gigantycznymi stratami. Pechowy był szczególnie przypadek czwartego Matrixa, który debiutował w pandemii, ale nie w kinach, tylko od razu na HBO Max, testując w ten sposób ówczesny model dystrybucyjny, który jednak nie przetrwał próby czasu. Ten film prowadziła jednak Lana, bez wsparcia Lilly.

A to przecież Matrix rozsławił nazwisko twórczyć, które zaczynały w Hollywood swoją przygodę z kinem jako bracia Wachowscy. Ten fenomen, który zdefiniował kino science fiction na przełomie wieków, przyniósł im globalną sławę i dwa kasowe sequele. Jednak później ich kariera zaczęła się staczać. Speed Racer oraz wsopomniany już Jupiter miały stracić ponad 100 milionów dolarów każdy, a Atlas chmur — około 30 milionów. Czwarty Matrix, jak łatwo się domyślić, tez był pod tym względem na minusie. Łącznie cztery produkcje przyniosły studiom około 350 milionów dolarów strat. To wystarczający powód, by Hollywood poważnie zastanawiało się nad finansowaniem kolejnych projektów duetu. Trash Mountain miało być pod tym względem wyjątkiem — filmem znacznie mniejszego kalibru. Co ważne, miał być w tym wypadku solowym debiutem tej, wydawać by się mogło, mniej produktywnej siostry, Lilly Wachowski. Nic jednak z tego nie wyszło. Po sukcesie Matrixa twórczynie coraz śmielej eskalowały skalę swoich historii — aż do punktu, w którym stały się dla studiów zbyt ryzykowne. Dziś obie znajdują się właściwie poza główną grą Hollywood.

