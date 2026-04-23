Nowe Miami Vice staje się faktem. Ujawniamy tytuł i potwierdzoną obsadę

To już oficjalne: powstaje nowa kinowa wersja Policjanci z Miami. Po miesiącach spekulacji potwierdzono najważniejsze szczegóły projektu — od obsady po tytuł. Film będzie nosił nazwę Miami Vice '85, co jasno wskazuje, że twórcy wracają do realiów oryginalnego serialu, zamiast – jak w wersji Miami Vice z 2006 roku – uwspółcześniać historię. Za reżyserię odpowiada Joseph Kosinski, twórca takich hitów jak Top Gun: Maverick czy F1: Film.

Gwiazdy na pokładzie rebootu Miami Vice

Potwierdziły się także najważniejsze informacje dotyczące obsady. W rolę Ricardo Tubbsa wcieli się Michael B. Jordan. Aktor jest świeżo upieczonym zdobywacą Oscara za występ w filmie Grzesznicy. Najwyraźniej doszedł do porozumienia z twórcami przy negocjacji stawki za udział w filmie. Natomiast Sonny’ego Crocketta zagra Austin Butler, znany z filmu Diuna: Część druga, ale także z filmu Złodziej z przypadku. Wcześniej plotkowano, że rolę otrzyma Glen Powell, ale tak się jednak nie stało. Wytypowany duet ma unieść nową wersję serii i nadać jej współczesną energię, nie tracąc przy tym klimatu oryginału.