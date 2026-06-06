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Gothic 1 Remake crashuje, chrupie i... zalicza świetny start na Steamie

Maciej Petryszyn
2026/06/06 20:15
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Gothic 1 Remake po wielu perturbacjach ostatecznie trafił na rynek. Od piątku gracze mogą już sprawdzić, co też Alkimia Interactive ugotowało.

Ostatecznie remake podążył śladami swojego protoplasty. A więc jest technicznie niedopieczony.

Gothic 1 Remake
Gothic 1 Remake

Gothic 1 Remake z problemami i… świetnym wynikiem

Co jednak najciekawsze, na samym Steamie problemy wydanej przez THQ Nordic gry zdają się obchodzić niewielu. Dość powiedzieć, że w najlepszym momencie w ostatniej dobie, czyli od momentu oficjalnej premiery, Górniczą Dolinę przemierzało blisko 61 tysięcy użytkowników platformy Valve w tym samym czasie. To sprawiło, że w tym okresie Gothic 1 Remake zajmował pod tym względem 31. miejsce na całym Steamie. I jednocześnie wyprzedzał takie hity, jak ARC Raiders, Baldur's Gate 3 czy też Elden Ring. Co więcej, nawet w momencie pisania tych słów w grze przebywało prawie 58,5 tysiąca osób.

Gothic 1 Remake z problemami i… świetnym wynikiem, Gothic 1 Remake crashuje, chrupie i... zalicza świetny start na Steamie

A recenzje? Dotychczas remake pierwszego Gothica doczekał się ich na platformie Valve 5340. Z tego aż 83% ma charakter pozytywny, co przekłada się na status “bardzo pozytywne”. To o tyle ciekawe, że w wielu opiniach, które autorzy oznaczyli jako pozytywne, często spotykamy się ze wskazywaniem na problemy natury optymalizacyjnej oraz crashe. Jeden z użytkowników napisał zresztą wprost:

Uruchamiam grę.

Crash.

Uruchamiam grę.

Crash.

Autentyczne doświadczenie z 2001 roku, 10/10

GramTV przedstawia:

Niemniej kłopoty, jakie mają posiadacze komputerów osobistych to pikuś przy doświadczeniach konsolowców. Tam narzekań nie brakuje, co zresztą widać nawet po średniej ocen na Metacriticu. O ile wersja PC może pochwalić się średnią 73 na 100, tak w przypadku wydania na PlayStation 5 mówimy już o 66 na 100. Wygląda więc na to, że pomimo wieloletniego developmentu Gothic 1 Remake nadal potrzebuje wielu łatek, by dotrzeć do zadowalającego stanu technicznego. Cóż, na pocieszenie powiemy wam, że jeżeli dacie szansę grze i zagryziecie zęby, to w pewnym momencie spotkacie samego… Jana Błachowicza.

Tagi:

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remake
Gothic
Gothic Remake
Alkimia Interactive
liczba graczy
Gothic 1 Remake
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 21:37

Gierka generalnie wygląda gorzej niż dzisiejsze gry. I nawet nie ma porównania do takich tytułów jak np. Kingdom Come 2. Ale szczerze - widzę ducha oryginału więc mi to nie przeszkadza.

Zrobiłem krótkie nagranie z wejścia do nowego obozu: https://streamable.com/kic8rx

Ogólnie gra się jak w starego Gothica. System walki jest troszkę inny. Nie można przejść do bloku. Atakujesz w złym momencie to obrywasz. Mocne ciosy trochę cię ranią. Uniki są dość łatwe, ale jest na nie okno. Jak przeciwnik się zamachuje do tyłu, to jeszcze za wcześnie na unik, dopiero jak broń leci do przodu, to wtedy go odpalamy. Inaczej skoryguje broń w naszą stronę. I trzeba pilnować, kiedy atakujemy. Bo cały atak musi przejść i musimy mieć czas by zrobić po nim blok albo unik. Jeżeli atakujemy bezmyślnie, to po prostu oberwiemy, bo nie ma animation cancel. 

To też może być mój spec (5090 i 64GB RAM) ale gra jest stabilna. Zero crashy ani nic. Za to trzeba zapisywać, kiedy nic się nie dzieje, bo bywają drobne bugi przy wczytaniu gry. Np. by się udać najłatwiej do nowego obozu, możemy iść z Mordragiem. Otóż stojąc przed nim, wczytałem grę. Z jakiegoś powodu nie miał dialogu by iść do nowego obozu. Wczytałem quick save minutę wcześniej zrobiony jak zaczynałem do niego biec i wszystko było ok. 




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112