Gothic 1 Remake crashuje, chrupie i... zalicza świetny start na Steamie

Gothic 1 Remake po wielu perturbacjach ostatecznie trafił na rynek. Od piątku gracze mogą już sprawdzić, co też Alkimia Interactive ugotowało.

Ostatecznie remake podążył śladami swojego protoplasty. A więc jest technicznie niedopieczony. Gothic 1 Remake z problemami i… świetnym wynikiem Co jednak najciekawsze, na samym Steamie problemy wydanej przez THQ Nordic gry zdają się obchodzić niewielu. Dość powiedzieć, że w najlepszym momencie w ostatniej dobie, czyli od momentu oficjalnej premiery, Górniczą Dolinę przemierzało blisko 61 tysięcy użytkowników platformy Valve w tym samym czasie. To sprawiło, że w tym okresie Gothic 1 Remake zajmował pod tym względem 31. miejsce na całym Steamie. I jednocześnie wyprzedzał takie hity, jak ARC Raiders, Baldur's Gate 3 czy też Elden Ring. Co więcej, nawet w momencie pisania tych słów w grze przebywało prawie 58,5 tysiąca osób.

A recenzje? Dotychczas remake pierwszego Gothica doczekał się ich na platformie Valve 5340. Z tego aż 83% ma charakter pozytywny, co przekłada się na status “bardzo pozytywne”. To o tyle ciekawe, że w wielu opiniach, które autorzy oznaczyli jako pozytywne, często spotykamy się ze wskazywaniem na problemy natury optymalizacyjnej oraz crashe. Jeden z użytkowników napisał zresztą wprost: Uruchamiam grę. Crash. Uruchamiam grę. Crash. Autentyczne doświadczenie z 2001 roku, 10/10

GramTV przedstawia:

Niemniej kłopoty, jakie mają posiadacze komputerów osobistych to pikuś przy doświadczeniach konsolowców. Tam narzekań nie brakuje, co zresztą widać nawet po średniej ocen na Metacriticu. O ile wersja PC może pochwalić się średnią 73 na 100, tak w przypadku wydania na PlayStation 5 mówimy już o 66 na 100. Wygląda więc na to, że pomimo wieloletniego developmentu Gothic 1 Remake nadal potrzebuje wielu łatek, by dotrzeć do zadowalającego stanu technicznego. Cóż, na pocieszenie powiemy wam, że jeżeli dacie szansę grze i zagryziecie zęby, to w pewnym momencie spotkacie samego… Jana Błachowicza.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

