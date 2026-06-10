Remake kultowego GTA z Simpsonami coraz bliżej? Nowe doniesienia rozpalają fanów

The Simpsons: Hit & Run to gra z 2003 roku, a więc sprzed 23 lat. Początkowo ukazała się ona jedynie na konsolach GameCube, PlayStation 2 i Xbox, ale już po 2 miesiącach bawić się mogli też posiadacze komputerów osobistych. Sama rozgrywka była wyraźnie inspirowana serią Grand Theft Auto, chociaż oczywiście polano ją simpsonowym sosem. Istotny jest fakt, że tytuł ten był bardzo dobrze oceniany i miał miał otrzymać sequel. Ten jednak został skasowany w momencie, gdy nieistniejące już Vivendi Games nie zdecydowało się na ponowny wykup licencji. W efekcie twórcy z Radical Entertainment skupili się na innych projektach, tworząc dwie odsłony Prototype oraz pomagając Bungie przy pierwszym Destiny.

Co ciekawe, już w marcu pojawiły się nadzieje na to, że The Simpsons: Hit & Run Remake może okazać się prawdą. To wtedy Matt Selman, czyli obecny showrunner Simpsonów, który brał też udział w pracach nad Hit & Run, dał do zrozumienia, że chociaż nic nie jest przesądzone, to wszystko jest możliwe. – Wiemy, że ludzie to kochają. Wiemy, że tego chcą, a to dobry znak. Jeśli wiemy, że ludzie tego pragną, nigdy nie mów nigdy – stwierdził Selman. Tak więc sam fakt, iż niczego nie skreślono kategorycznie w tej sytuacji wydaje się budujący.