Remake kultowego GTA z Simpsonami coraz bliżej? Nowe doniesienia rozpalają fanów

Szukający nadziei znowu mają się czego chwycić. Pojawiły się bowiem nowe doniesienia na ten temat.
Wraca temat remake’u The Simpsons: Hit & Run
O remake’u The Simpsons: Hit & Run plotkuje się od lat, ale dotychczas na plotkach się kończyło. Tymczasem Jordan Middler z VGC w niedawnym odcinku swojego podcastu wyraźnie zasugerował, iż odświeżona wersja GTA w świecie Simpsonów jest przygotowywana. Teoretycznie na nic to nie wskazuje, ale jest jedno ale. Przy okazji niedawnego tygodnia pokazów Middler leakował również dwie inne rzeczy, w tym nadejście nowej odsłony serii Spyro. I obie one się sprawdziły, co tylko daje mu wiarygodności w kontekście ewentualnego The Simpsons: Hit & Run Remake. Wydaje się to tym bardziej prawdopodobne, że w przyszłym roku do kin trafi The Simpsons Movie 2, co wydaje się idealnym momentem na powrót tej legendarnej produkcji.
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