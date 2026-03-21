Michael B. Jordan podbija stawki po Oscarze. Negocjacje do Miami Vice nabierają tempa

Miami Vice – Michael B. Jordan podbija stawki po Oscarze
Według doniesień Jordan dopiero po rozdaniu nagród wrócił do rozmów z wytwórnią Universal, a jego oczekiwania finansowe znacząco wzrosły. Ruch ten miał doradzić mu jego agent. Aktor ma teraz domagać się aż 18 milionów dolarów za udział w filmie, co czyni go zdecydowanie najdroższym nazwiskiem w obsadzie. To również pokazuje, jak duży wpływ na pozycję negocjacyjną może mieć zdobycie najważniejszej nagrody w branży.
Nowa odsłona Miami Vice, za którą odpowiada reżyser Joseph Kosinski, planowana jest na rozpoczęcie zdjęć jeszcze tego lata. Wciąż jednak nie podpisano wszystkich kluczowych umów, a rosnące oczekiwania finansowe mogą wpłynąć na ostateczny kształt budżetu. Szczególnie że do roli partnera Jordana przymierzany jest Austin Butler.
Na tym nie koniec głośnych nazwisk. W branży coraz częściej mówi się, że antagonistę w filmie mógłby zagrać Tom Cruise. Jeśli te spekulacje się potwierdzą, Miami Vice może stać się jedną z najbardziej gwiazdorskich produkcji najbliższych lat – choć jednocześnie znacząco podniesie to koszty całego projektu.
Nie można też zapominać, że Miami Vice to marka o ogromnym znaczeniu dla popkultury. Oryginalny serial z lat 80. zrewolucjonizował telewizję swoim stylem i klimatem, a w 2006 roku doczekał się filmowej wersji z Colinem Farrellem i Jamie’em Foxxem.
