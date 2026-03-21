Michael B. Jordan podbija stawki po Oscarze. Negocjacje do Miami Vice nabierają tempa

Wygląda na to, że Michael B. Jordan doskonale rozegrał swoją pozycję w Hollywood. Aktor, który niedawno sięgnął po Oscara za występ w Grzesznikach, wstrzymywał się z podpisaniem kontraktu do rebootu Miami Vice i – jak się okazuje – nie był to przypadek. Decyzja o przeczekaniu gali, okazała się strzałem w dziesiątkę.

Miami Vice – Michael B. Jordan podbija stawki po Oscarze

Według doniesień Jordan dopiero po rozdaniu nagród wrócił do rozmów z wytwórnią Universal, a jego oczekiwania finansowe znacząco wzrosły. Ruch ten miał doradzić mu jego agent. Aktor ma teraz domagać się aż 18 milionów dolarów za udział w filmie, co czyni go zdecydowanie najdroższym nazwiskiem w obsadzie. To również pokazuje, jak duży wpływ na pozycję negocjacyjną może mieć zdobycie najważniejszej nagrody w branży.