Zaloguj się lub Zarejestruj

Michael B. Jordan podbija stawki po Oscarze. Negocjacje do Miami Vice nabierają tempa

Jakub Piwoński
2026/03/21 11:30
0
0

Aktor celowo zwlekał z podpisaniem umowy. Po wygranej jego „cena” wyraźnie wzrosła.

Wygląda na to, że Michael B. Jordan doskonale rozegrał swoją pozycję w Hollywood. Aktor, który niedawno sięgnął po Oscara za występ w Grzesznikach, wstrzymywał się z podpisaniem kontraktu do rebootu Miami Vice i – jak się okazuje – nie był to przypadek. Decyzja o przeczekaniu gali, okazała się strzałem w dziesiątkę.

Miami Vice – Michael B. Jordan podbija stawki po Oscarze

Według doniesień Jordan dopiero po rozdaniu nagród wrócił do rozmów z wytwórnią Universal, a jego oczekiwania finansowe znacząco wzrosły. Ruch ten miał doradzić mu jego agent. Aktor ma teraz domagać się aż 18 milionów dolarów za udział w filmie, co czyni go zdecydowanie najdroższym nazwiskiem w obsadzie. To również pokazuje, jak duży wpływ na pozycję negocjacyjną może mieć zdobycie najważniejszej nagrody w branży.

Nowa odsłona Miami Vice, za którą odpowiada reżyser Joseph Kosinski, planowana jest na rozpoczęcie zdjęć jeszcze tego lata. Wciąż jednak nie podpisano wszystkich kluczowych umów, a rosnące oczekiwania finansowe mogą wpłynąć na ostateczny kształt budżetu. Szczególnie że do roli partnera Jordana przymierzany jest Austin Butler.

GramTV przedstawia:

Na tym nie koniec głośnych nazwisk. W branży coraz częściej mówi się, że antagonistę w filmie mógłby zagrać Tom Cruise. Jeśli te spekulacje się potwierdzą, Miami Vice może stać się jedną z najbardziej gwiazdorskich produkcji najbliższych lat – choć jednocześnie znacząco podniesie to koszty całego projektu.

Nie można też zapominać, że Miami Vice to marka o ogromnym znaczeniu dla popkultury. Oryginalny serial z lat 80. zrewolucjonizował telewizję swoim stylem i klimatem, a w 2006 roku doczekał się filmowej wersji z Colinem Farrellem i Jamie’em Foxxem.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/3/21/miami-vice-reboot-in-jeopardy-michael-b-jordan-now-demanding-18m-salary-after-oscar-win

Tagi:

Popkultura
reboot
tom cruise
Michael B. Jordan
Joseph Kosinski
Austin Butler
nowa wersja
Miami Vice
Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112