To ta sama Lara. Nowy Tomb Raider połączy się z trylogią Survivor

Mimo to możemy być pewni, że twórcy nie dadzą nam o Tomb Raider: Legacy of Atlantis zapomnieć. Tak jak w tym wypadku.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis będzie kanoniczne

W tym wypadku informacje potwierdzą tych, którzy w przygodach Lary Croft przywiązują wagę do opowieści. Wydawać by się mogło, że skoro mowa o remake’u produkcji, która zapoczątkowała serię, w pewien sposób rozpocznie on odnowioną linię fabularną. Otóż nie. Zamiast tego potwierdzono, że Legacy of Atlantis będzie kanoniczne względem trylogii Survivor od Crystal Dynamics, a więc Tomb Raider z 2013 roku, Rise of the Tomb Raider z 2015 roku oraz Shadow of the Tomb Raider z roku 2018. Ta trójka pokazywała Larę dopiero zaczynającą karierę poszukiwaczki przygód, podczas gdy w przyszłorocznej grze będziemy mieli do czynienia już z doświadczoną podróżniczką.