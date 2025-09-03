Nowe maszyny w Farming Simulator 25. Darmowa aktualizacja już dostępna

Twórcy udostępnili już bezpłatną aktualizację.
Jak informowaliśmy w lipcu, do Farming Simulator 25 zmierza rozszerzenie Highland Fishing. DLC zadebiutuje już w listopadzie. To jednak nie koniec dobrych wieści dla graczy. GIANTS Software udostępniło trzecią bezpłatną aktualizację, wprowadzającą bogaty wybór maszyn.
Aktualizacja wprowadziła aż 18 nowych maszyn. Dodatkowo twórcy zadbali o poprawki w zakresie stabilności i jakości rozgrywki. Użytkownicy PC z kartami NVIDIA RTX mogą teraz aktywować DLSS Frame Generation (dla RTX 40) oraz Multi Frame Generation (dla RTX 50).
Wśród dodanych maszyn znajdziemy:
Aktualizacja treści oferuje szeroki wybór wszechstronnych opcji transportu i logistyki, zaawansowane narzędzia do siewu i uprawy roli, profesjonalny sprzęt do oprysków i nawożenia, a także różnorodne narzędzia AGI do obsługi, obróbki i przechowywania zboża. – czytamy w komunikacie od deweloperów.
