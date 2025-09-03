Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowe maszyny w Farming Simulator 25. Darmowa aktualizacja już dostępna

Patrycja Pietrowska
2025/09/03 14:30
0
0

Twórcy udostępnili już bezpłatną aktualizację.

Jak informowaliśmy w lipcu, do Farming Simulator 25 zmierza rozszerzenie Highland Fishing. DLC zadebiutuje już w listopadzie. To jednak nie koniec dobrych wieści dla graczy. GIANTS Software udostępniło trzecią bezpłatną aktualizację, wprowadzającą bogaty wybór maszyn.

Farming Simulator 25
Farming Simulator 25

Farming Simulator 25 z nowościami. Aktualizacja już dostępna

Aktualizacja wprowadziła aż 18 nowych maszyn. Dodatkowo twórcy zadbali o poprawki w zakresie stabilności i jakości rozgrywki. Użytkownicy PC z kartami NVIDIA RTX mogą teraz aktywować DLSS Frame Generation (dla RTX 40) oraz Multi Frame Generation (dla RTX 50).

GramTV przedstawia:

Wśród dodanych maszyn znajdziemy:

  • Fliegl Vario Chassis V2
  • KRONE GX AgriLiner 520
  • LEMKEN Juwel 6 M V
  • STREUMASTER FW 212 TD PROFI
  • Berthoud Vantage 4300
  • HORSCH Avatar 12.25 SD
  • Schwarzmüller Timber Trailer
  • Lizard Shipping Container
  • AGI Batco BCX³ 1549 - MY2022
  • AGI STORM FX Seed Treater
  • AGI Westfield MKX 13-94 - MY2022
  • AGI Westfield STX² 10-51
  • AGI Westfield UTX 44
  • AGI Flat Bottom Bin + NECO Dryer
  • AGI SENTINEL Garage
  • AGI Westeel Flat Bottom Bin
  • AGI Westeel Hopper Bin
  • AGI Westfield Smoothwall Bin
Aktualizacja treści oferuje szeroki wybór wszechstronnych opcji transportu i logistyki, zaawansowane narzędzia do siewu i uprawy roli, profesjonalny sprzęt do oprysków i nawożenia, a także różnorodne narzędzia AGI do obsługi, obróbki i przechowywania zboża. – czytamy w komunikacie od deweloperów.
Na koniec przypomnijmy jeszcze, że Farming Simulator 25 zadebiutował 12 listopada 2024 roku. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Farming Simulator 25. Praca w polu nigdy nie była tak przyjemna.

Źródło:https://www.gamespress.com/pl/FREE-MACHINES-FRAME-GENERATION-FOR-FARMING-SIMULATOR-2-GIANTS-Software

News
aktualizacja
symulator
Giants Software
Farming Simulator
Symulator Farmy
nowa zawartość
nowości
Farming Simulator 25
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

