Farming Simulator 25 zabierze nas na ryby. Zapowiedź DLC Highlands Fishing

Nadchodzące rozszerzenie do Farming Simulator 25 o nazwie Highlands Fishing ukaże się jesienią, a konkretnie w listopadzie. DLC koncentrować się będzie na tematyce wędkarstwa i akwakultury. Gracze mogą spodziewać się między innymi nowej mapy i maszyn.

Dokładna data wydania Highlands Fishing do Farming Simulator 25 to 4 listopada 2025 roku. DLC jest już dostępne w przedsprzedaży, obecnie z 10% rabatem. Na platformie Steam zapłacimy obecnie 121,45 zł.

Farming Simulator 25 nabiera rybnego charakteru dzięki rozszerzeniu Highlands Fishing: Zbuduj gospodarstwo i steruj łodzią rybacką w inspirowanym Szkocją miasteczku Kinlaig – bujnym raju pagórków i otwartych wód! Czekają na ciebie nowe uprawy, mapa, typy zwierząt, a także ryby, elementy rozgrywki i ponad 20 maszyn do hodowli na lądzie i w wodzie.

Skaliste doliny, pokryte szorstką trawą i zamieszkane przez bydło górskie: Pod zachmurzonym niebem, które rozciąga się daleko w morze, rolnicy i akwafarmerzy wypływają w morze i orzą glebę w tym zupełnie nowym, wietrznym środowisku. Bogate w historię Kinlaig wyróżnia się naturą i autentyczną architekturą, jak zamki sprzed stu lat, a także nowymi projektami budowlanymi.

Wędkarstwo na lądzie i morzu umożliwia akwafarmerom rozmnażanie, chów i połów różnych ryb. Wyprawa na wodę oferuje nowy, produktywny sposób gromadzenia zasobów i kolejne relaksujące zajęcie obok pól, lasów i stajni. Swobodne wędkowanie z brzegu, z wędką w ręku, pięknie pokazuje spokojny obraz życia nad wodą.

Łososie i pstrągi tęczowe trafiają do słonych wód Kinlaig, a na lądzie dostępna do uprawy staje się cebula, co obejmuje specjalistyczny sprzęt. Flota pojazdów i narzędzi również się powiększa o cztery nowe marki, takie jak Monosem, Can-Am, Agri-Spread i GT Bunning, które dołączają do serii.