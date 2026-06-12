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Midsummer Festival powraca do The Lord of the Rings Online. Na graczy czeka nowy wyścig konny i świeże nagrody

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/06/12 12:50
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W The Lord of the Rings Online ponownie rozpoczęło się coroczne wydarzenie Midsummer Festival.

Midsummer Festival to cykliczne wydarzenie celebrujące ślub Arweny i Aragorna, stanowiące część piątego tomu głównej linii fabularnej gry. W trakcie festiwalu gracze wykonują szereg zadań związanych z przygotowaniem uroczystości, poznają przybyłych gości oraz pomagają w organizacji ceremonii i związanych z nią wydarzeń. Tegoroczna edycja przynosi powrót znanych aktywności i zadań, a także zupełnie nowy wyścig konny, nagrody oraz dodatkowe atrakcje dla mieszkańców Śródziemia.

The Lord of the Rings Online
The Lord of the Rings Online

Midsummer Festival wraca do The Lord of the Rings Online

Aby rozpocząć udział w festiwalu, gracze muszą dotrzeć do Minas Tirith. Można to zrobić poprzez ukończenie automatycznie przyznawanych sezonowych zadań, które zapewniają odpowiednią mapę lub korzystając z usług Stable-masterów dostępnych w różnych częściach świata gry. Bezpośrednie dotarcie do lokacji pieszo nie jest możliwe. Po przybyciu do Minas Tirith należy porozmawiać z Faeleth, który oferuje zadania “In Celebration of Midsummer”, “A Fondness for Festivity” oraz “The Majesty of Midsummer”. Ich ukończenie pozwala zdobywać nagrody związane z wydarzeniem i stopniowo rozwijać festiwalowe postępy.

GramTV przedstawia:

Jedną z głównych atrakcji tegorocznej edycji są wyścigi konne organizowane na terenach festiwalowych. Do znanych już konkurencji dołącza nowy wyścig o nazwie Shield Isles Midsummer Run. Trasa prowadzi przez okolice Zir Aktar dzięki współpracy z korsarzami z Furtherholm. Gracze, którzy wielokrotnie ukończą nową trasę, mogą liczyć na dodatkowe nagrody. W trakcie wydarzenia dostępne są również liczne powracające zadania festiwalowe rozsiane po świecie Lord of the Rings Online, a także całkowicie nowe zadanie przygotowane w regionie Furtherhold.

Tegoroczny Midsummer Festival oferuje również nowe przedmioty do zdobycia. Wśród nagród znalazły się stroje z kolekcji Flowering Sun, elementy wyposażenia domów, towarzysząca graczowi sowa oraz nowy wierzchowiec w postaci łosia. Oczywiście powracają także liczne nagrody znane z poprzednich edycji wydarzenia. Warto przypomnieć, że niedawno w The Lord of the Rings Online zakończyła się seria zadań “A Glorious Hunt”, dostępna dla posiadaczy pakietu lub aktywnej subskrypcji VIP. Deweloperzy przypominają również, że już w lipcu wzrosną ceny abonamentu VIP. Gracze korzystający z dotychczasowych, preferencyjnych stawek mają czas do końca czerwca, aby zachować obecne warunki subskrypcji.

Źródło:https://www.mmorpg.com/news/lord-of-the-rings-onlines-massive-midsummer-festival-return-with-a-new-horse-race-to-gallop-into-2000138272

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Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112