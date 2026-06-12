Midsummer Festival powraca do The Lord of the Rings Online. Na graczy czeka nowy wyścig konny i świeże nagrody

Midsummer Festival to cykliczne wydarzenie celebrujące ślub Arweny i Aragorna, stanowiące część piątego tomu głównej linii fabularnej gry. W trakcie festiwalu gracze wykonują szereg zadań związanych z przygotowaniem uroczystości, poznają przybyłych gości oraz pomagają w organizacji ceremonii i związanych z nią wydarzeń. Tegoroczna edycja przynosi powrót znanych aktywności i zadań, a także zupełnie nowy wyścig konny, nagrody oraz dodatkowe atrakcje dla mieszkańców Śródziemia.

Midsummer Festival wraca do The Lord of the Rings Online

Aby rozpocząć udział w festiwalu, gracze muszą dotrzeć do Minas Tirith. Można to zrobić poprzez ukończenie automatycznie przyznawanych sezonowych zadań, które zapewniają odpowiednią mapę lub korzystając z usług Stable-masterów dostępnych w różnych częściach świata gry. Bezpośrednie dotarcie do lokacji pieszo nie jest możliwe. Po przybyciu do Minas Tirith należy porozmawiać z Faeleth, który oferuje zadania “In Celebration of Midsummer”, “A Fondness for Festivity” oraz “The Majesty of Midsummer”. Ich ukończenie pozwala zdobywać nagrody związane z wydarzeniem i stopniowo rozwijać festiwalowe postępy.