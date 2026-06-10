Cyberpunk: Edgerunners wreszcie otrzymało zakończenie, jakiego pragnęli fani

Anime stworzone przez studio TRIGGER i osadzone w uniwersum Cyberpunk 2077 okazało się ogromnym sukcesem. Historia Davida Martineza i Lucy nie tylko zdobyła uznanie widzów, ale również przyczyniła się do odrodzenia popularności gry CD Projekt Red. Wielu nowych graczy trafiło do Night City właśnie po obejrzeniu serialu. W tym tygodniu twórcy gry Wuthering Waves, sanboxa RPG, które zadebiutowało w 2024 roku, rozpoczęli crossover z Cyberpunk: Edgerunners. W ramach wydarzenia do gry trafiły między innymi Lucy oraz Rebecca.

Fani anime Cyberpunk: Edgerunners przez lata musieli pogodzić się z jednym z najbardziej tragicznych finałów w historii współczesnych produkcji animowanych. Teraz jednak otrzymali coś, czego od dawna oczekiwali. Co ciekawe, nie za sprawą nowego sezonu serialu Netflixa, ale dzięki nowemu wydarzeniu w grze Wuthering Waves .

Największą uwagę fanów przyciągnęła jednak specjalna scena z udziałem Lucy. W drugiej części wydarzenia bohaterka trafia do snu, w którym spełnia jedno ze swoich największych marzeń. Jednocześnie gracze otrzymują wskazówki dotyczące jej losów po zakończeniu anime.

W wizji Lucy dochodzi także do długo wyczekiwanego spotkania z Davidem. Choć wydarzenie nie jest rzeczywiste z punktu widzenia fabuły, dla wielu fanów stało się symbolicznym domknięciem historii bohaterów i emocjonalnym epilogiem do serialu. Co ciekawe, poniższe wideo szybko rozeszło się po sieci i w niecałe dwa dni nabiło ponad 8 milionów wyświetleń.

Wczytywanie ramki mediów.

Wczytywanie ramki mediów.

Przypomnijmy, że finał Cyberpunk: Edgerunners zakończył się śmiercią Davida, który poświęcił własne życie, aby uratować swoich przyjaciół przed Adamem Smasherem. Potężny cyborg był również jednym z głównych antagonistów gry Cyberpunk 2077. David, przekraczając granice możliwości własnego ciała i umysłu, ostatecznie ginie, podczas gdy Lucy dociera na Księżyc. To właśnie tam para od dawna marzyła, by wspólnie się znaleźć. Z tego powodu nowa scena z crossovera została przez wielu odbiorców odebrana jako emocjonalne zwieńczenie ich historii.

W ubiegłym roku potwierdzono, że Cyberpunk: Edgerunners 2 znajduje się w produkcji. Za projekt ponownie odpowiada studio TRIGGER, jednak twórcy od razu zaznaczyli, że David nie powróci do życia. Nowa seria ma skupić się na zupełnie innych bohaterach i opowiedzieć kolejną historię osadzoną w Night City. Data premiery pozostaje nieznana, ale już podczas Anime Expo fani spodziewają się kolejnych informacji na temat kontynuacji.