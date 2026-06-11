Fani Wiedźmina 3 przywracają wyciętą historię. Powstaje ogromne rozszerzenie z ponad 10 godzinami zawartości

Premiera ambitnej modyfikacji została wyznaczona na 2027 rok.

Gracze i moderzy od lat zastanawiali się, jak mogły wyglądać niewykorzystane pomysły twórców Wiedźmina 3. Teraz część odpowiedzi ma przynieść ambitny fanowski projekt, który właśnie doczekał się pierwszej publicznej wersji. Mowa o WAR Project Expansion Mod, czyli rozbudowanym dodatku od zespołu WAR Project Team, którego celem jest odtworzenie słynnej wyciętej linii fabularnej znanej jako Plague Questline. Wiedźmin 3: The WAR Project – fanowska modyfikacja przywróci usunięte przez CD Projekt Red zadania Historia tej zawartości sięga końcówki 2014 roku. Wówczas CD Projekt Red zdecydował się usunąć wspomniany wątek z gry. Według informacji krążących w społeczności, powodem był niezadowalający stan prac nad zadaniami, których nie udało się doprowadzić do odpowiedniej jakości przed premierą. Część elementów tej historii trafiła jednak do finalnej wersji Wiedźmina 3 w zmienionej lub przepisanej formie.

Przełom nastąpił w 2024 roku wraz z premierą narzędzia REDKit. Dzięki niemu twórcy moda mogli przeanalizować bazę danych gry, uzyskując dostęp do pełnego scenariusza i lepiej poznając pierwotny przebieg wydarzeń. To właśnie te materiały stały się fundamentem dla nowego rozszerzenia. Aktualnie dostępna wersja pełni rolę demonstracji i zawiera pierwsze zadania z odtwarzanej kampanii. Docelowe wydanie ma ukazać się w 2027 roku i według autorów będzie rozmiarem przypominać pełnoprawny dodatek fabularny. Zespół zapowiada ponad dziesięć godzin dodatkowej rozgrywki. Twórcy projektu przyznają jednak, że wprowadzenie wyciętej historii wymagało licznych zmian w świecie gry. Przez lata Wiedźmin 3 otrzymał bowiem nowe zadania i modyfikacje lokacji, które nie zawsze współgrają z pierwotną wersją fabuły. Z tego powodu całkowicie przebudowane zostaną misje „An Eye for an Eye” oraz „Reason of State”, a ich obecne wersje znikną z gry. Zadanie „A Deadly Plot” zostanie usunięte, gdyż Talar ma odgrywać znacznie większą rolę w odtwarzanej historii. Część jego elementów powróci jednak w nowej formie w finalnym wydaniu moda.

GramTV przedstawia:

Zmiany obejmą również zadanie „In the Eternal Fire’s Shadow” dodane w nextgenowej aktualizacji. Według autorów nie pasuje ono już do nowej struktury fabularnej. Diabelski Dół ma natomiast odzyskać swoją pierwotną funkcję i stać się bazą głównego antagonisty oraz jego grupy zwanej Vultures. Po ukończeniu kampanii gracze będą mogli przywrócić lokację do standardowej wersji i ponownie odblokować usunięte zadanie. Niektóre misje zostaną jedynie przesunięte w czasie. Dotyczy to między innymi „Funeral Pyres”, które koliduje z jednym z głównych zadań WAR Project. Podobny los czeka fabułę dodatku Serce z kamienia. Autorzy twierdzą, że ta historia czerpała inspiracje z wyciętej kampanii, dlatego oba wątki częściowo się wykluczają. Gracze będą mogli uruchomić fabułę dodatku ręcznie po zakończeniu WAR Project. Modyfikacje obejmą także rozszerzenie Krew i wino. Rozpoczęcie dodatku zostanie zablokowane do momentu ukończenia odpowiedniego zadania z nowej kampanii, choć podstawowe wymagania pozostaną bez zmian. Przebudowie ulegnie również wiele lokacji w świecie gry. Autorzy planują przywrócić ich pierwotny wygląd, w tym między innymi Plague Pit oraz zajazd nilfgaardzkiego oficera w pobliżu obozu. Po ukończeniu związanych z nimi misji gracze będą mogli przywrócić świat do stanu znanego z oficjalnego wydania, zachowując dostęp do całej standardowej zawartości. Na pełną wersję projektu trzeba będzie jeszcze poczekać, ale pierwsze demo jest już dostępne dla zainteresowanych na stronie Nexusmods. Jeśli twórcom uda się zrealizować wszystkie zapowiedzi, społeczność Wiedźmina 3 może otrzymać jedną z najbardziej ambitnych fanowskich produkcji w historii gry.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.