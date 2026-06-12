Nowy zwiastun dodatku do S.T.A.L.K.E.R. 2. Czy gracze w końcu poznają wielką tajemnicę Strefy?

Studio GSC Game World opublikowało nowy zwiastun dodatku S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - Cost of Hope. Choć twórcy wciąż nie ujawnili dokładnej daty premiery, rozszerzenie ma zadebiutować jeszcze tego lata i zapowiada się na kolejną mroczną wyprawę w głąb Strefy.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope na nowym materiale

Materiał przedstawia dwóch nowych towarzyszy, którzy dołączą do Skifa podczas wydarzeń z dodatku. Pierwszym z nich jest Zulu, członek frakcji Duty, o którym zwiastun sugeruje, że skrywa w sobie pewnego rodzaju „bestię”. Drugą nową postacią jest Makva, związana z Freedom. Bohaterka poszukuje czegoś w Strefie, lecz najwyraźniej nie potrafi tego odnaleźć. Mimo odmiennych przekonań oboje wydają się zdolni do współpracy, choć zapewne nie obejdzie się bez konfliktów.