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Nowy zwiastun dodatku do S.T.A.L.K.E.R. 2. Czy gracze w końcu poznają wielką tajemnicę Strefy?

Jakub Piwoński
2026/06/12 13:20
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GSC Game World pokazało kolejny materiał z pierwszego fabularnego rozszerzenia do S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Studio GSC Game World opublikowało nowy zwiastun dodatku S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - Cost of Hope. Choć twórcy wciąż nie ujawnili dokładnej daty premiery, rozszerzenie ma zadebiutować jeszcze tego lata i zapowiada się na kolejną mroczną wyprawę w głąb Strefy.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope
S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope

S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope na nowym materiale

Materiał przedstawia dwóch nowych towarzyszy, którzy dołączą do Skifa podczas wydarzeń z dodatku. Pierwszym z nich jest Zulu, członek frakcji Duty, o którym zwiastun sugeruje, że skrywa w sobie pewnego rodzaju „bestię”. Drugą nową postacią jest Makva, związana z Freedom. Bohaterka poszukuje czegoś w Strefie, lecz najwyraźniej nie potrafi tego odnaleźć. Mimo odmiennych przekonań oboje wydają się zdolni do współpracy, choć zapewne nie obejdzie się bez konfliktów.

Twórcy pokazali również kilka nowych lokacji. Wśród nich znalazły się ruiny elektrowni pełne anomalii, opuszczony park z uschniętymi drzewami, a także tajemnicze wnętrze, w którym prawa grawitacji zdają się całkowicie wymykać logice. Krótko pojawia się również zamaskowana postać wyposażona w zaawansowany sprzęt, która obezwładnia głównego bohatera.

GramTV przedstawia:

Największą zagadką pozostaje jednak tajemnicze „źródło wszelkiego zła” w Strefie, o którym wspomina zwiastun. Na razie nie wiadomo, czy chodzi o nowe zagrożenie, nieznaną anomalię czy też sekret ukryty w samym sercu skażonego obszaru. Jego odkrycie będzie jednak kluczowe. Wiele wskazuje także na to, że Cost of Hope podąży śladami podstawowej wersji gry i ponownie postawi przed graczami trudne decyzje związane z wyborem stron konfliktu. Zwiastun sugeruje, że wolność ma swoją cenę, a każda zmiana wymaga poświęceń. Nie wiadomo jednak, jak duży wpływ podejmowane decyzje będą miały na przebieg historii.

Dodatek Cost of Hope będzie pierwszym dużym rozszerzeniem fabularnym do S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Produkcja jest obecnie dostępna na Xbox Series X/S, PlayStation 5 oraz PC, a premiera dodatku ma nastąpić latem 2026 roku. Na konkretną datę gracze muszą jeszcze poczekać.

Źródło:https://gamingbolt.com/s-t-a-l-k-e-r-2-cost-of-hope-trailer-introduces-2-new-companions-and-the-zones-root-of-all-evil

Tagi:

News
DLC
dodatek
FPS
rozszerzenie
GSC Game World
survival
FPP
postapokalipsa
science fiction
fabuła
STALKER 2
STALKER 2
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
STALKER 2: Heart of Chornobyl
S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112