Zaloguj się lub Zarejestruj

Dying Light 2 po 4 latach nadal żyje. Techland oddaje rozwój gry w ręce graczy

Maciej Petryszyn
2026/06/10 21:30
0
0

Od premiery Dying Light 2: Stay Human minęły 4 lata. W międzyczasie pojawiła się też zupełnie nowa odsłona cyklu.

Najwyraźniej jednak Techland nie zapomniał o swoim dziecku. Zamiast tego rozwija je nadal.

Dying Light 2: Stay Human
Dying Light 2: Stay Human

Użytkownicy będą tworzyć treści do Dying Light 2

Chociaż teraz będzie to raczej rozwój rękami użytkowników. W ramach Dying Light 2: Stay Human zapowiedziano bowiem inicjatywę The Breach. W jej ramach gra będzie regularnie wzbogacana o twórczość, której autorami będą nie deweloperzy Techlandu, a zwykli użytkownicy. The Breach to też katalogowanie materiałów przesłanych przez społeczność i przyczynianie się do tego, by były one dostępne szerzej. Najpierw będą one selekcjonowane przez twórców gry i dopiero po akceptacji dany projekt przejdzie dalej. Już niedługo to Dying Light 2: Stay Human trafi pierwszy rozdział tej inicjatywy, nazwany Survival Archives.

I tak w pierwszym miesiącu nowa zawartość zostanie dodana 4-krotnie. Najpierw między 10 a 18 czerwca będzie to uderzający w klimaty nadprzyrodzone soulslike Atomborne. Następnie 18-25 czerwca produkcja zmieni się w skradankę za sprawą Dead Circuit. Potem 25 czerwca-2 lipca to poszukiwanie skarbów w ramach Archipelago. Zwieńczeniem, które zaplanowano na 2-9 lipca, będzie natomiast tajemniczy Silent Apartment.

W rozmowie z Insider Gaming Rafał Polito wyjaśnił powody powstania tej inicjatywy tak:

W Techlandzie zawsze staraliśmy się być innowacyjni, niewiele jest gier, które dają graczom możliwość połączenia tak wielu funkcji gry z zawartością tworzoną przez użytkowników – i widzimy tutaj dla nas wyjątkową szansę. Zapewniamy ramy i narzędzia, umożliwiając graczom rozbudowę gry w obrębie świata, który zbudowaliśmy.

Mamy mapy z otwartym światem z rozgrywką w trybie współpracy oraz wsparcie dla modyfikacji rozgrywki. Nie ma zbyt wielu gier, które łączą mapy i mody tak łatwo, jak to, co staramy się wprowadzić w Dying Light 2: Stay Human.

GramTV przedstawia:

Pierwsze efekty zobaczymy już przy okazji aktualizacji 1.28, która wprowadzi też poprawki w oprawie wizualnej gry, oświetleniu i balansie kolorów. Celem jest tutaj zbliżenie tonacji otoczenia do bardziej kojarzonej z marką Dying Light. Skrócony zostanie prolog, a systemy wprowadzające przebudowane. Techland planuje też oficjalną modyfikację dodającą perspektywę trzecioosobową – ta ma być już na ukończeniu.

Źródło:https://insider-gaming.com/dying-light-2-the-breach-ugc-update/

Tagi:

News
Techland
Dying Light 2
nowa zawartość
Dying Light 2: Stay Human
użytkownicy
Rafał Polito
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112