Dying Light 2 po 4 latach nadal żyje. Techland oddaje rozwój gry w ręce graczy

Od premiery Dying Light 2: Stay Human minęły 4 lata. W międzyczasie pojawiła się też zupełnie nowa odsłona cyklu.
Najwyraźniej jednak Techland nie zapomniał o swoim dziecku. Zamiast tego rozwija je nadal.
Użytkownicy będą tworzyć treści do Dying Light 2
Chociaż teraz będzie to raczej rozwój rękami użytkowników. W ramach Dying Light 2: Stay Human zapowiedziano bowiem inicjatywę The Breach. W jej ramach gra będzie regularnie wzbogacana o twórczość, której autorami będą nie deweloperzy Techlandu, a zwykli użytkownicy. The Breach to też katalogowanie materiałów przesłanych przez społeczność i przyczynianie się do tego, by były one dostępne szerzej. Najpierw będą one selekcjonowane przez twórców gry i dopiero po akceptacji dany projekt przejdzie dalej. Już niedługo to Dying Light 2: Stay Human trafi pierwszy rozdział tej inicjatywy, nazwany Survival Archives.
I tak w pierwszym miesiącu nowa zawartość zostanie dodana 4-krotnie. Najpierw między 10 a 18 czerwca będzie to uderzający w klimaty nadprzyrodzone soulslike Atomborne. Następnie 18-25 czerwca produkcja zmieni się w skradankę za sprawą Dead Circuit. Potem 25 czerwca-2 lipca to poszukiwanie skarbów w ramach Archipelago. Zwieńczeniem, które zaplanowano na 2-9 lipca, będzie natomiast tajemniczy Silent Apartment.
W rozmowie z Insider Gaming Rafał Polito wyjaśnił powody powstania tej inicjatywy tak:
W Techlandzie zawsze staraliśmy się być innowacyjni, niewiele jest gier, które dają graczom możliwość połączenia tak wielu funkcji gry z zawartością tworzoną przez użytkowników – i widzimy tutaj dla nas wyjątkową szansę. Zapewniamy ramy i narzędzia, umożliwiając graczom rozbudowę gry w obrębie świata, który zbudowaliśmy.
Mamy mapy z otwartym światem z rozgrywką w trybie współpracy oraz wsparcie dla modyfikacji rozgrywki. Nie ma zbyt wielu gier, które łączą mapy i mody tak łatwo, jak to, co staramy się wprowadzić w Dying Light 2: Stay Human.
GramTV przedstawia:
Pierwsze efekty zobaczymy już przy okazji aktualizacji 1.28, która wprowadzi też poprawki w oprawie wizualnej gry, oświetleniu i balansie kolorów. Celem jest tutaj zbliżenie tonacji otoczenia do bardziej kojarzonej z marką Dying Light. Skrócony zostanie prolog, a systemy wprowadzające przebudowane. Techland planuje też oficjalną modyfikację dodającą perspektywę trzecioosobową – ta ma być już na ukończeniu.
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