Dying Light 2 po 4 latach nadal żyje. Techland oddaje rozwój gry w ręce graczy

Chociaż teraz będzie to raczej rozwój rękami użytkowników. W ramach Dying Light 2: Stay Human zapowiedziano bowiem inicjatywę The Breach. W jej ramach gra będzie regularnie wzbogacana o twórczość, której autorami będą nie deweloperzy Techlandu, a zwykli użytkownicy . The Breach to też katalogowanie materiałów przesłanych przez społeczność i przyczynianie się do tego, by były one dostępne szerzej. Najpierw będą one selekcjonowane przez twórców gry i dopiero po akceptacji dany projekt przejdzie dalej. Już niedługo to Dying Light 2: Stay Human trafi pierwszy rozdział tej inicjatywy, nazwany Survival Archives.

Najwyraźniej jednak Techland nie zapomniał o swoim dziecku. Zamiast tego rozwija je nadal .

I tak w pierwszym miesiącu nowa zawartość zostanie dodana 4-krotnie. Najpierw między 10 a 18 czerwca będzie to uderzający w klimaty nadprzyrodzone soulslike Atomborne. Następnie 18-25 czerwca produkcja zmieni się w skradankę za sprawą Dead Circuit. Potem 25 czerwca-2 lipca to poszukiwanie skarbów w ramach Archipelago. Zwieńczeniem, które zaplanowano na 2-9 lipca, będzie natomiast tajemniczy Silent Apartment.

W rozmowie z Insider Gaming Rafał Polito wyjaśnił powody powstania tej inicjatywy tak: