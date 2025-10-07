Nowe ceny Xbox Game Pass? Tak, ale jest jeden haczyk

Teraz okazuje się, że nie wszyscy użytkownicy zostaną objęci nowymi stawkami. Do części subskrybentów trafiły już maile informujące, że osoby, które zachowały aktywną, odnawialną subskrypcję, nie odczują skutków podwyżki – przynajmniej na razie. W wiadomości rozesłanej do użytkowników, czytamy:
Na chwilę obecną podwyżki te obejmą wyłącznie nowe zakupy i nie wpłyną na Twoją obecną subskrypcję w regionie, w którym mieszkasz, pod warunkiem, że korzystasz z planu odnawialnego cyklicznie.
Microsoft zastrzega jednak, że jeśli gracz zdecyduje się anulować i ponownie wykupić subskrypcję, zostanie już obciążony nową, wyższą stawką. Firma zapewnia, że o wszelkich zmianach poinformuje z co najmniej 60-dniowym wyprzedzeniem.
Nie jest do końca jasne, czy zasada ta była wcześniej ujęta w regulaminie usługi, czy też stanowi reakcję na negatywny odbiór podwyżek. Faktem jest, że Microsoft nie komunikował tego rozwiązania szeroko w momencie ogłoszenia zmian, co mogło wpłynąć na nerwową reakcję części graczy.
Nowa struktura Game Passa ma w założeniu dać użytkownikom więcej swobody wyboru. Najbardziej rozbudowany plan Ultimate został znacząco rozszerzony – obejmuje teraz ponad 400 gier dostępnych na konsolach Xbox, PC i w chmurze, a także takie usługi jak Fortnite Crew i Ubisoft+ Classics. Microsoft zapowiada, że subskrybenci mogą spodziewać się ponad 75 premier rocznie, w tym głośnych tytułów jak Call of Duty: Black Ops 7, The Outer Worlds 2 czy Ninja Gaiden 4. Jakość streamingu w Xbox Cloud Gaming podniesiono przy tym do 1440p.
